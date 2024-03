«Trump-Biden? È come tra John Wayne e Clint Eastwood» 

New York. «Quest’anno voterò per la prima volta. In realtà, nessuno dei due candidati mi convince veramente». Federica Floris, originaria di Cagliari, a New York da dieci anni esatti, si unisce alla maggioranza degli americani che sembra non contenta di dover rivivere lo scontro tra il democratico Joe Biden e il repubblicano Donald Trump. Eppure, ironia della sorte, sarà la campagna elettorale più lunga della storia Usa. Mancano infatti otto mesi al 5 novembre e anche se le primarie andranno avanti secondo calendario, l’obiettivo è già fisso sulle presidenziali. Non era mai capitato che a questo punto dell’anno i candidati avessero oramai in tasca abbastanza delegati da assicurarsi la nomination del partito, che accetteranno poi formalmente nelle rispettive convention (a luglio quella repubblicana, ad agosto quella democratica). Se Biden non ha avuto veri rivali in corsa, Trump pur malvisto in generale, con una base inossidabile di fedelissimi tra i repubblicani ha sbaragliato tutti gli avversari. In realtà, non c’è mai stata una vera suspence. Fin dalle prime battute è stato chiaro che i favoriti fossero i due “grandi vecchi” della politica americana.

Anno particolare

Floris, che negli Stati Uniti vive con il marito e la figlia di otto mesi, è un’agente immobiliare. «Per chi fa questo mestiere, l’anno delle elezioni è particolare - ci spiega - Ogni avvicendamento porta sempre cambiamenti. In ufficio, come tutti, stiamo cercando di capire cosa succederà; che impatto avranno le nuove regolamentazioni sul mercato». A livello personale, la cagliaritana però sarà mossa nella sua scelta soprattutto dalla difesa dei diritti delle donne. Ed è proprio su questo tema che Biden punterà per conquistare, in particolare tra gli indecisi, il voto delle donne, spaventate dalle politiche restrittive in tema di aborto applicate negli stati repubblicani; ma anche quello dei giovani, finora freddi nei suoi confronti, a causa della gestione dei rapporti con Israele nella guerra in Medio Oriente.

I costi

Queste saranno anche le elezioni più costose. Milioni di dollari spesi in pubblicità (si potrebbe arrivare alla cifra record di 16 miliardi), per veicolare, soprattutto negli stati in bilico, pochi ma chiari messaggi: «Trump è un pericolo per la democrazia e per la stabilità dell’Occidente», negli spot democratici; mentre i repubblicani martelleranno sul fatto che «Biden è il peggior presidente di sempre», colpevole di aver reso gli americani più poveri e i confini meno sicuri.

Luca Columbu, nato a Ollolai e arrivato in America dopo una laurea in fisica a Roma, vive in quello che fino alle precedenti elezioni era considerato uno stato in bilico: la Florida. Ha comprato casa a Miami, dove si è trasferito l’anno scorso dopo tredici anni a New York. «Sono elezioni strane. Da una parte Biden che non emoziona, dall’altra Trump che ha una visione estrema. Sentirgli dire che vuole uscire dalla Nato, fa impressione». Columbu è direttore dello sviluppo software di una compagnia statunitense. A Manhattan ritorna spesso, ma non in inverno, perché ormai si è abituato al caldo di Miami. «Quando mi muovo tra New York e la Florida, vedo due tipi di americani. Nel Sunshine State, ci sono contee pro-Trump all’80%. Sono repubblicani che non vogliono cambiare sistema, interessati alle politiche locali, non estere. Votano chi assicura meno tasse». Anche se data per rossa, la Florida è uno stato da guardare con interesse. «Voterò per la prima volta e sono contento di farlo qui, dove il mio voto potrà davvero contare».

Strette sull’immigrazione

Francesco Fadda, originario di Cagliari, non riuscirà invece ad andare alle urne in questa tornata. «Spero alle prossime, ho la Carta Verde e ora che le elezioni si avvicinano, mi sono deciso ad avviare la naturalizzazione». La paura solita, sua e di quelli nella sua condizione, è che arrivino, insieme al nuovo presidente alla Casa Bianca anche strette alle politiche sull’immigrazione. «Lo fece pure Obama. Se però prima si potevano temere restrizioni, ora la paura è che ciò che era dato per acquisito, possa venire modificato». Fadda, libero professionista nel campo della comunicazione e organizzazione di eventi culturali, vive a New York con la moglie italo-francese e due gemelli di 12 anni. L’America la conosce bene, da 23 anni. «È indubbio che con la prima presidenza Trump, il Paese si sia spaccato – riflette – Vivo questa polarizzazione ogni giorno, sia con i miei amici americani, che con quelli europei». Lo definisce un dialogo tra sordi. «Rispetto ad ogni argomento, i pro e i contro hanno una natura ideologica, non basata sulle conseguenze che certe scelte possono avere». Quando arrivò, al potere c’era George W. Bush. «Poi Obama che aveva meno di 50 anni. Oggi la partita è tra due ottantenni, più o meno. Si sarebbe potuto sicuramente trovare di meglio, ma il gioco è in mano alle segreterie. I miei amici sardi, per prendermi in giro, mi dicono: sembra che in America vogliate votare tra John Wayne e Clinton Eastwood».

