Washington.
24 ottobre 2025 alle 00:38

Trump avverte Netanyahu: «La Cisgiordania non sarà annessa» 

Washington. L’altolà arriva un’altra volta da Donald Trump: Israele non annetterà la Cisgiordania, se lo facesse «perderebbe tutto il sostegno» degli Stati Uniti, perché, ha spiegato, «ho dato la mia parola ai Paesi arabi», in occasione delle trattative per raggiungere il cessate al fuoco a Gaza. Anche se poi il tema dell’annessione di quella parte di territori palestinesi non era più stato evocato nei 20 punti del piano Usa, per la Casa Bianca è una linea rossa che Benyamin Netanyahu non deve oltrepassare. «Sarebbe una minaccia alla pace», ha avvertito il segretario di Stato americano Marco Rubio prima di partire per il Medio Oriente, in un viaggio che segue quello di Steve Witkoff, Jared Kushner e Jd Vance, intenzionati ad assicurarsi che il cessate il fuoco con Hamas regga a provocazioni e ritardi. A costringere l’amministrazione Usa a ribadire che la Cisgiordania non potrà essere annessa, era stato il voto preliminare della Knesset a due proposte di legge per estendere la sovranità israeliana a quella che Israele chiama Giudea e Samaria.

Ma il monito è bastato perché Netanyahu facesse un passo indietro e bloccasse l’iter parlamentare del progetto, definendo quel voto, «una provocazione dell’opposizione per seminare discordia durante la visita di Vance». Il numero due della Casa Bianca era rimasto «molto stupito» e «offeso» dall’accelerazione della proposta di legge mentre si trovava in Israele, definendola, «uno stupido esercizio politico». «Il Likud e i partiti religiosi (i principali membri della coalizione)», ha chiarito l’ufficio del primo ministro, «non hanno votato a favore di questi progetti di legge, a eccezione di un membro scontento del Likud», Yuli Eldestein, «che è stato recentemente licenziato dalla presidenza di una commissione della Knesset». «Senza il sostegno del Likud», ha assicurato Netanyahu, «è improbabile che queste proposte di legge vengano approvate».

