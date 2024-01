Trump attacca: «Io minaccia per la democrazia? Biden semina paura» 

Washington . «Io una minaccia per la democrazia? Il corrotto Joe Biden semina paura, la vera minaccia è lui che usa la giustizia come un’arma politica contro il suo principale rivale». Donald Trump contrattacca ribaltando sul presidente le durissime accuse lanciategli dall’ex quartier generale di George Washington in Pennsylvania nel terzo anniversario dell'assalto al Capitol, evocando la sua retorica, «da Germania nazista» e ammonendo che il tycoon, «sta preparando un nuovo assalto alla democrazia». Accuse speculari per delegittimarsi a vicenda. La campagna elettorale per la Casa Bianca parte quindi ad alta tensione, con l'incognita di quattro processi pendenti sull'ex presidente. E dell'udienza l'8 febbraio della Corte Suprema sulla sua eleggibilità, dopo che il Colorado l’ha escluso dalle primarie in base al quattordicesimo emendamento, che vieta le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni contro la Costituzione. «Joe il corrotto semina paura», ha tuonato Trump in Iowa, dove è ampiamente favorito nei caucus che il 15 gennaio daranno il via alle primarie repubblicane.

Su Trump pende però la spada di Damocle della decisione della Corte Suprema sulla sua eleggibilità, azioni legali per escludere il tycoon dalle primarie sono state avviate in almeno 34 Stati. Oltre al Colorado, anche il Maine ha già bandito il tycoon dalle urne, mentre in almeno 19 Stati le sfide giudiziarie sono ancora pendenti. In altri 13 invece i ricorsi sono stati respinti. «Spero che i giudici siano imparziali», ha auspicato il tycoon, che ha nominato tre dei nove saggi. Secondo un sondaggio della Cnn, Trump può contare su 28 Stati (e un distretto del Maine) solidamente dalla sua parte o orientati verso di lui, per un totale di 272 voti del collegio elettorale. Biden invece ha dalla sua 19 Stati, oltre al District of Columbia (la capitale), totalizzando 225 voti, 45 in meno del quorum per il successo.

