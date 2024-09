Trump attacca Harris sui migranti 

Las Vegas. Gli Stati Uniti sono «invasi dai migranti che li stanno distruggendo. Ma noi li libereremo». Donald Trump torna a insistere sull'immigrazione per criticare Kamala Harris, artefice - a suo avviso - dell’arrivo illegale di oltre 21 milioni di persone. Sul palco a Las Vegas, in quel Nevada perso sia nel 2016 sia nel 2020, l’ex presidente ha attaccato la rivale anche sul recente dibattito, accusandola di aver barato. «Non sa parlare. Aveva le domande», ha insinuato l'ex presidente spingendosi a dire che gli orecchini indossati da Harris per il faccia a faccia erano in realtà degli auricolari.

Intanto la vicepresidente corteggia gli elettori nello Stato in bilico della Pennsylvania. In un’intervista ha denunciato «l'odio e le divisioni che arrivano da Donald Trump» e presentato il suo piano per «un'economia delle opportunità che crea occasioni» per tutti. Harris, secondo l'ultimo sondaggio di Yahoo New-YouGov, è in vantaggio su Trump di cinque punti dopo il dibattito, con il 50% dei consensi contro il 45% dell’ex presidente.

