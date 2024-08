Trump attacca Harris nel comizio-televendita 

WASHINGTON. «Il caro prezzi? Tutta colpa di Kamala, una estremista di sinistra che distrugge tutto ciò che tocca». Per attaccare la rivale sull’inflazione Donald Trump convoca una conferenza stampa surreale. Accanto a una montagna di prodotti alimentari come in una televendita, tra cereali, biscotti e mentine, il tycoon ha tenuto un monologo di quasi un’ora nel suo resort di Bedminster, New Jersey, prima di concedersi alle domande di una folla di reporter che non hanno avuto il coraggio di protestare. Tra menzogne, toni messianici (l’attentato fallito «è stato un miracolo e Dio ha qualcosa a che fare con esso. Forse è perché voleva che salvassimo il mondo») e promesse generiche di riportare «pace e stabilità», ha paragonato Harris a Maduro, evocando lo spettro di un’America comunista come si usava ai tempi del maccartismo. «Penso di aver diritto agli attacchi personali», ha rivendicato,«Non ho molto rispetto per lei e per la sua intelligenza». E poi, accusando il colpo: «Chiama me e Vance bizzarri (weird), ma i bizzarri sono lei e il suo vice Walz». Trump ha anche ribadito la linea dura contro il Green Deal e i sussidi per le auto elettriche. Con buona pace del suo amico Elon Musk, che gli ha dato l’endorsement e offerto la sua piattaforma social per sostenerlo.

