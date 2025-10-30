Trump: armi nucleari, riprendiamo i test 

busan. Donald Trump ha spazzato via tre decenni di storia in un solo post. A pochi minuti dall'incontro con Xi Jinping ha annunciato, sul suo social media Truth, di aver dato ordine al Pentagono di riprendere i test delle armi atomiche, che gli Stati Uniti non facevano dal 1992. La mossa ha spiazzato il mondo e irritato Cina e Russia, proprio il giorno dopo l'annuncio di Vladimir Putin del test della super arma Poseidon. Trump è stato esplicito: gli Stati Uniti non possono rimanere indietro rispetto alle altre due super potenze.

Le parole di The Donald

«Noi possediamo più armi nucleari di qualsiasi altro Paese. Questo obiettivo è stato raggiunto, incluso un completo ammodernamento e rinnovamento delle armi esistenti, durante il mio primo mandato», ha scritto il presidente americano. «A causa dell'enorme potere distruttivo, odiavo farlo, ma non avevo scelta! La Russia è seconda e la Cina è terza, a distanza ma sarà come noi entro 5 anni», ha sottolineato. «Visti i test di altri Paesi, ho incaricato il dipartimento della Guerra di iniziare a testare le nostre armi nucleari su base paritaria fin da subito», ha concluso il tycoon, «ho già dato ordine».

I numeri stimati

Per la Federation of American Scientists, Russia ne avrebbe 5.459 armi nucleari, mentre gli Stati Uniti circa 5.177, quindi meno di Mosca, nonostante quello che ha scritto Trump. La Cina è la terza potenza nucleare con circa 600 testate, ma negli ultimi cinque anni ha quasi raddoppiato il suo arsenale e si prevede che supererà le mille armi atomiche entro il 2030. Le implicazioni della decisione del presidente americano sono inquietanti. Il primo pensiero va al test più disastroso della storia americana, nel 1954 nell'atollo di Bikini: quello della bomba termonucleare all'idrogeno, una testata con una potenza mille volte maggiore di quelle sganciate su Hiroshima e Nagasaki. Per un errore di calcolo l'esplosione fu tre volte superiore al previsto e generò un fungo atomico che rese inabitabili quattro isole, ancora oggi deserte, e provocò danni in un raggio di 11mila chilometri. Il presidente Dwight Eisenhower dichiarò che gli Stati Uniti non avrebbero più effettuato test, e così fu fino al 1992. Nel 1996, dopo complicate negoziazioni e altri trattati, 187 nazioni firmarono il Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty tranne Usa, Cina, Iran e Israele, oltre alla Corea del Nord e le Russia che ne ha revocato la ratifica.

La replica del Cremlino

Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, non ritiene che l'annuncio della ripresa dei test Usa inneschi una nuova corsa agli armamenti, ma Mosca si riserva di agire «in base alla situazione». Ha smentito che i test del Poseidon e, qualche giorno prima, del Burevestnik siano nucleari. Oltretutto tra quattro mesi, a febbraio 2026, scadrà il New Start: l'ultimo trattato sulle armi nucleari tra Stati Uniti e Russia.

