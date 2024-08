Trump all’aperto, comizio blindato  

Podio protetto da pannelli trasparenti antiproiettile e misure di sicurezza rafforzate per il primo comizio all'aperto di Donald Trump dopo l'attentato al rally in Pennsylvania il 13 luglio. Teatro dell'evento blindato Asheboro, in North Carolina, uno degli stati in bilico che il tycoon sta percorrendo come contraltare alla convention dem a Chicago. I vetri “bulletproof” intorno al palco sono simili a quelli montati sulla “Beast”, la limousine corazzata usata dal presidente americano, mentre il perimetro rosso è stato allargato, per evitare il tiro di cecchini a distanza ravvicinata come successo a Butler, dove il tycoon vuole tornare in autunno. Dopo quella sparatoria il Secret Service aveva sconsigliato al candidato repubblicano di tenere comizi outdoor. Ma Trump aveva annunciato subito che non avrebbe rinunciato e che il servizio preposto alla sua sicurezza aveva accettato di «rafforzare sensibilmente le misure» di protezione.

