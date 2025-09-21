Trump all’addio di massa a Kirk La destra Usa incorona la vedova 

L’America conservatrice si stringe intorno alla famiglia Kirk e piange il suo martire Charlie. Quasi 200mila persone si sono messe in fila dalle prime luci dell’alba per onorare la memoria dell’attivista allo State Farm Stadium di Glendale, Arizona. Il primo a ricordarlo come un figlio è Donald Trump: «Era un grande uomo e alla famiglia va il mio amore. Non lo meritava», ha detto il presidente ricordando le «grandi cose e la grande influenza» di Kirk, «amato da un esercito di giovani».

Battaglia culturale

Ai funerali, con numeri e misure di sicurezza da funerali di Stato ma toni da comizio, tra bandiere Usa, braccialetti “We are Charlie” e canti cristiani, ci sono anche il vicepresidente JD Vance, amico dell’attivista, il segretario di stato Marco Rubio e il capo del Pentagono Pete Hegseth. Sono due gli aerei dell’amministrazione atterrati a Phoenix, a conferma del ruolo chiave del fondatore di Turning Point nel mondo Maga. Kirk lo ha avvicinato ai giovani, ha portato il suo messaggio nelle università sottraendole alla “woke culture” che Trump combatte da anni. Per non perdere l’appeal conquistato tra i giovani la Casa Bianca sta pensando di affidare a Vance il dialogo con le università e con i ragazzi conservatori.

«È il piano di Dio»

La missione del vicepresidente 41enne potrebbe affiancarsi a quella della moglie del militante, nominata alla guida del suo movimento Turning Point. Erika Kirk, che porta al collo il ciondolo del marito ancora macchiato di sangue, ha assicurato il suo impegno e molti vedono in lei l’occasione per trovare un “role model” per le donne conservatrici. La vedova ha le carte in regola. A lei spetta introdurre Trump sul palco dello stadio davanti a una marea vestita nel bianco rosso e blu della bandiera. Ex Miss Arizona, aveva conosciuto il marito a un colloquio di lavoro. «Le ho detto: non voglio assumerti, voglio uscire con te», raccontò lui. Il 10 settembre stava assistendo la madre a Phoenix. Si è precipitata in Utah ma è arrivata troppo tardi: «Aveva gli occhi semiaperti. Aveva un mezzo sorriso consapevole, simile a quello della Monna Lisa. Come se fosse stato felice. Come se Gesù lo avesse salvato», ha detto al New York Times. «Credo fermamente che questo fosse il piano di Dio. È così chiaro», ha spiegato descrivendo la contrarietà di Charlie a indossare un giubbotto antiproiettile.

Il primo emendamento

Kirk lascia un’eredità controversa. I democratici e i liberal si sono affrettati a condannare la violenza politica che ha portato alla sua morte. Ma molti lo hanno fatto senza dimenticare le posizioni radicali di Kirk. Critico dei gay, contrario al femminismo e alla separazione fra Stato e Chiesa, accanito sostenitore del diritto alle armi, aveva bollato come un «errore» il Civil Rights Act definendo Martin Luther King una «brutta persona». Accusato di antisemitismo (era un sostenitore della grande teoria della sostituzione), riteneva l’Islam un pericolo per l’America. Negazionista del cambiamento climatico, era un sostenitore della libertà di parola ad ogni costo: «In America non esiste legalmente il discorso d’odio. Esistono discorsi brutti e malefici, ma sono tutti protetti dal primo emendamento», ripeteva spesso. E in nome del primo emendamento i democratici chiedono all’amministrazione di abbassare i toni e lanciare un messaggio di unità.

