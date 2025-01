Trump alla conquista del mondo 

Washington. Il Risiko di Donald Trump. Nella prima conferenza stampa dell’anno, il presidente non ancora insediato si è presentato già come commander-in-chief avvertendo Panama e Groenlandia che non esclude l’uso della forza militare nei loro confronti, minacciando il Canada di dazi, annunciando di voler cambiare nome al golfo del Messico e mettendo in guardia gli alleati della Nato che la sua amministrazione potrebbe chiedere un aumento delle spese per la difesa fino al 5% del Pil.

Dalla Casa Bianca d’inverno, il suo resort di Mar-a-Lago, The Donald ha descritto quella nuova “età dell’oro” promessa in campagna elettorale, con l’America che torna a imporsi sulla scena mondiale attraverso la conquista di nuovi territori e la riappropriazione di vecchi possedimenti. Mentre il presidente eletto parlava ai giornalisti, il figlio Don jr sbarcava in Groenlandia per sondare gli umori dei circa 45.000 abitanti dell’isola danese. «L’accoglienza è stata ottima. Loro e il mondo libero hanno bisogno di sicurezza, protezione, forza e pace! Questo è un accordo che deve realizzarsi. Rendere la Groenlandia di nuovo grande!», ha scritto il tycoon su Truth. La Danimarca non ha nascosto la sua irritazione verso le minacce del presidente eletto. «La Groenlandia appartiene ai groenlandesi e non è in vendita», ha avvertito la premier danese Mette Frederiksen, mentre re Frederik ha cambiato lo stemma reale per inserirvi i simboli di Groenlandia e isole Faroe.

Dazi potrebbero piombare poi sul Canada una volta che The Donald si sarà insediato alla Casa Bianca: «Non abbiamo bisogno dei loro prodotti e abbiamo un deficit commerciale enorme con loro, così come con l’Europa. Potremmo liberarci di quella linea di confine costruita artificialmente e sarebbe anche molto meglio per la sicurezza nazionale», ha sottolineato, rilanciando l’idea che la patria dello sciroppo d’acero diventi il 51° Stato americano. I suoi strali hanno attraversato anche l’Oceano e colpito gli alleati della Nato, ai quali ha ribadito la necessità di aumentare le spese per la difesa (al 5% del Pil) se non vogliono rischiare l’uscita degli Stati Uniti dall’Alleanza. Poi si è scagliato ancora una volta contro Hamas, minacciando «l’inferno a Gaza» se gli ostaggi non saranno rilasciati prima del suo insediamento. Sul fronte giudiziario infine Trump ha incassato una vittoria con lo stop alla pubblicazione del rapporto del procuratore speciale Jack Smith sulle carte segrete di Mar-a-Lago finché una corte d’appello non avrà preso posizione.

