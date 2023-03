Trump ai fan: «Rieleggetemi presidente e sarete vendicati» 

WASHINGTON. «Sarò il vostro guerriero, la vostra giustizia, rieleggetemi e sarete vendicati»: è un Donald Trump minaccioso e incendiario quello che apre la sua campagna presidenziale con un comizio a Waco, Texas, teatro 30 anni fa di un lungo assedio dell’Fbi a una setta religiosa armata e anti governativa concluso con un incendio che fece 86 morti.

Il tycoon non ha fatto allusioni dirette ma è apparso evidente il tentativo di accostarlo all’assedio giudiziario che lo incalza e di fondere il suo destino con quello della sua “setta” Maga, anche se non ha evocato «la morte e la distruzione potenziali» che una sua incriminazione potrebbe scatenare, come aveva fatto sui social nei giorni scorsi. Sceso dal suo Trump Force One, ha arringato una folla di migliaia di fan (ma non i 15 mila attesi) e ha ricambiato le ovazioni con la canzone “Justice for All”, dove recita il giuramento di lealtà al Paese mentre alcuni detenuti per l’assalto del Capitol, «patrioti condannati ingiustamente», cantano l’inno. Poi Trump ha denunciato la «cospirazione democratica» contro di lui con inchieste degne «dello spettacolo horror della Russia stalinista», che hanno trasformato l’America in una «Repubblica delle banane». Nel mirino l’inchiesta di New York sui 130 mila dollari in nero per comprare il silenzio della pornostar Stormy Daniels e non compromettere la campagna del 2016 con la rivelazione di un loro vecchio affair. «Il procuratore di New York, sotto gli auspici e la direzione del ministero dell’ingiustizia a Washington, indaga su di me per qualcosa che non è né un crimine né un misfatto, non c’è stato alcun affair con quella faccia da cavallo che non mi è mai piaciuta», ha attaccato alla vigilia della riunione del gran giurì che deve decidere sulla sua incriminazione. Ai reporter ha detto che si aspetta un’archiviazione, mentre i repubblicani alla Camera cercano di fargli scudo sollecitando il procuratore Alvin Bragg a collaborare con la loro richiesta di informazioni.

