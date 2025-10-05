Trump ad Hamas: «Pace subito» Ma apre a modifiche al piano 

WASHINGTON. Un Donald Trump ottimista continua a dare le carte nella difficile partita del piano di pace per Gaza, facendo pressioni sia su Benyamin Netanyahu sia su Hamas prima che i negoziati entrino nel vivo lunedì a Sharm el-Sheikh, ma che secondo il tycoon già «stanno andando bene». La sensazione è che ci sia un'accelerazione sullo scambio dei prigionieri, nodo cruciale per poter procedere.

La situazione

Una fonte di Hamas ha riferito ad Al-Arabiya che il gruppo palestinese ha già iniziato a recuperare i corpi degli ostaggi deceduti, chiedendo «la cessazione dei bombardamenti per completare l'operazione». Il piano per la Striscia «è un ottimo accordo per Israele... e per tutto il mondo arabo, il mondo musulmano e il mondo intero», ha assicurato il presidente americano, lanciando sulla Cnn un monito ad Hamas, che subirà una «distruzione completa» se si rifiuterà di cedere il potere e il controllo di Gaza. The Donald ha anche assicurato che «Bibi è d'accordo» nell'interrompere i bombardamenti a Gaza e sostenere il piano di pace Usa. Ma si capisce che ha dovuto forzargli la mano, stando ad Axios. Secondo il sito, sempre ben informato, venerdì scorso c'è stata una telefonata burrascosa tra i due, con Trump che ha strigliato il premier israeliano per aver accolto negativamente la risposta di Hamas alla proposta americana: «Non capisco perché sei sempre così fottutamente negativo. Questa è una vittoria. Accettala». Intanto è intervenuto anche il segretario di Stato Marco Rubio, che ha chiesto a Israele di fermare i bombardamenti perché «non si possono rilasciare gli ostaggi durante un attacco».

Il rilascio

Rubio ha anche spiegato che la prima fase dei negoziati in Egitto si concentrerà sulla "logistica" del rilascio dei 48 ostaggi israeliani (20 ancora in vita), in cambio di 250 ergastolani palestinesi e di 1.700 residenti di Gaza detenuti dopo il 7 ottobre. La seconda fase - il disarmo di Hamas e la governance della Striscia - sarà «più difficile», ha ammesso. Ma i miliziani intenderebbero chiedere di collegare le due fasi, uno scenario che Israele respinge. «Finché non verrà rispettato il primo punto, il rilascio di tutti gli ostaggi, vivi e morti... non passeremo agli altri punti», ha scandito Netanyahu. Il movimento di resistenza palestinese ha ribadito di essere «molto interessato a raggiungere un accordo per porre fine alla guerra e avviare il processo di scambio dei prigionieri». E sta presentando una serie di richieste, tra cui il ritiro dell'Idf alle posizioni che occupava durante l'attuazione del precedente accordo di gennaio, ovvero al di fuori delle aree popolate della Striscia, nonché la sospensione per mezza giornata delle attività di caccia e droni durante il rilascio dei prigionieri. I funzionari di Hamas hanno dichiarato che i negoziati riguarderanno anche i criteri per il rilascio dei prigionieri palestinesi, invocando il principio di anzianità (in base alla data d'arresto e all'età), che consentirebbe la liberazione di alti esponenti di Fatah, Hamas e altri gruppi, come Marwan Barghouti, Ahmad Sa'adat, Ibrahim Hamed, Hassan Salameh e Abbas Sayyed. Figure che Israele non vuole scarcerare. Bibi insiste sul disarmo di Hamas e sulla smilitarizzazione della Striscia, dove Gaza City è ormai quasi vuota Ma per ora non ha preso impegni per un ritiro militare israeliano completo, come prevede il piano di Trump.

