Trump accolto da eroe alla convention 

MILWAUKEE . L’orecchio destro bendato e il sorriso di un miracolato, Donald Trump ricompare in pubblico dopo l’attentato e fa esplodere l’arena della convention repubblicana. E tra le acclamazioni rispunta l’incubo: ieri sera la polizia ha ucciso un uomo armato di coltelli notato ma l’episodio, avvenuto a circa 1,5 chilometri di distanza, potrebbe non essere legato alla kermesse.

La pace ucraina

Il tycoon provoca un terremoto in politica estera con la scelta come vice di J.D. Vance, che lancia la prospettiva di una pace in Ucraina negoziata da Trump e fa calare il gelo con Londra, profetizzando in un video che la Gran Bretagna laburista di Keir Starmer sarà il primo Paese «islamista» con l’atomica. Standing ovation, “Usa, Usa” e “Fight, fight, fight” (le sue parole dopo il ferimento) sono i cori della folla al Fiserv Forum. Trump sembra commosso e si gode la marea umana che vorrebbe abbracciare l’idolo sopravvissuto «grazie alla fortuna o al Signore». Parlerà per accettare la nomination domani, quando arriveranno anche Melania e Ivanka, ieri assenti al contrario dei figli Eric, Donald Jr, Tiffany (con il marito).

False accuse

Nel frattempo, dopo il flop di Butler, il Secret Service intensifica le misure di sicurezza avendo ricevuto informazioni, riferisce la Cnn, su un complotto iraniano per assassinare Trump: sabato è previsto il primo comizio in Michigan dopo l’attentato in Pennsylvania. Intanto in un videomessaggio Trump segna la fine della breve tregua con Joe Biden e invita i repubblicani a usare «ogni mezzo appropriato a disposizione per battere i dem, anche votando per posta», una pratica che ha sempre fustigato. E rilancia le false accuse sul voto truccato del 2020.

Due generazioni

Menzogne precedute dalle falsità di vari relatori che hanno attaccato Biden, tra cui la deputata cospirazionista Marjorie Taylor Greene. Che ha ricevuto meno applausi del senatore afroamericano Tim Scott e del governatore della Virginia Glenn Youngkin. Ovazione per J.D. Vance, il 39enne senatore junior dell’Ohio comparso per la prima volta sul maxi schermo con Trump dopo l’investitura come suo vice. Un contrasto di età stridente, come nonno e nipote (li separano 39 anni), che suggella una scelta ideologica per garantire che in il partito repubblicano resti il partito Maga.

