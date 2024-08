Trump «accetta» l’appoggio di Taylor Swift ma sono foto create dall’intelligenza artificiale 

WASHINGTON. Frustrato dai sorpassi di Kamala Harris nei sondaggi e timoroso di perdere ulteriore terreno con gli attesi endorsement delle star di Hollywood per la democratica, Donald Trump non esita a postare su Truth una serie di immagini di Taylor Swift generate con l’intelligenza artificiale sostenendo falsamente che la popstar gli ha dato il suo sostegno. «Accetto», scrive dopo aver condiviso una serie di immagini in cui si vedono donne che indossano magliette con la scritta “Swifties for Trump”.

Intanto però deve fare i conti con gli influencer dell’estrema destra, tra cui il suprematista bianco Nick Fuentes, che minacciano guerra digitale ai dirigenti della sua campagna per le posizioni troppo soft su temi come razza e immigrazione.

