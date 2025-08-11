Trump a Zelensky: «Vertice in Alaska solo con Putin»   

Il pressing congiunto dei Paesi europei e di Kiev non ha dato, finora, i frutti sperati. Donald Trump ha annunciato che Volodymyr Zelensky non sarà parte del vertice in programma con Vladimir Putin venerdì in Alaska. Non solo: per ottenere la pace, il capo dello Stato ucraino dovrà accettare di cedere territori nell’ambito di «uno scambio» con la Russia, ha rincarato il tycoon. Poche ore prima il presidente ucraino aveva detto che le concessioni a Putin non lo convinceranno a porre fine alla guerra. Dunque, l’ennesimo appello ai partner perché esercitino «una pressione più forte» su Mosca.

Posizione da blindare

Intanto, la pressione diplomatica da Berlino e Londra si propaga a Bruxelles, Roma, Parigi, Varsavia ed Helsinki. I leader europei accelerano in vista del faccia a faccia tra Donald Trump e Vladimir Putin, decisi a blindare una posizione comune già nelle prossime ore, prima che la partita si giochi sopra la testa di Kiev e dell’intero continente. L’alleanza a sette riunitasi nel fine settimana nel Kent insieme a J.D. Vance tornerà domani al tavolo, questa volta virtuale, direttamente con il tycoon, per poi proseguire in formato Volenterosi venerdì, nel pieno del vertice in Alaska.

I timori sull’intesa

Un segnale della diffidenza che serpeggia tra le cancellerie, dove resta alto il timore che Washington e Mosca possano calare un accordo capestro, con concessioni territoriali e spartizioni in stile Yalta irricevibili per Kiev. Il messaggio da scolpire per Friedrich Merz, Giorgia Meloni, Emmanuel Macron, Keir Starmer, Donald Tusk e Alexander Stubb, insieme a Ursula von der Leyen e agli altri leader europei, si fonda su tre pilastri: il rifiuto di qualsiasi diktat territoriale, nuove leve (comprese sanzioni più dure) per costringere Mosca ad accettare la fine delle ostilità come precondizione per i negoziati, e garanzie di sicurezza a prova di ferro, nelle parole dell’Alta rappresentante Kaja Kallas, per il futuro dell’Ucraina. Ma a fissare il tono della diffidenza continentale ci ha pensato Londra: «Non bisogna mai fidarsi di Putin», ha scandito il portavoce di Downing Street. Davanti ai ministri dei 27 convocati in video, Kallas ha quindi affondato il colpo: nessuna concessione prima «di un cessate il fuoco pieno e incondizionato».

Le consultazioni

Da quando è stato annunciato il vertice di Ferragosto fra Trump e Putin, Zelensky sta conducendo consultazioni diplomatiche frenetiche, specie con le capitali europee. «Le concessioni non convincono un assassino, ma una difesa davvero forte della vita ferma gli assassini», dice. Ma Trump sembra tirare dritto per la sua strada. «Ci sarà uno scambio di territori, lo so dalla Russia», ha affermato, non risparmiando una critica a Zelensky per la sua resistenza. «Ha avuto l’approvazione per andare in guerra, ma ha bisogno dell'approvazione per fare uno scambio di territori?», ha chiesto il presidente Usa, in merito ad un'obiezione che il presidente ucraino avrebbe avanzato affermando che la cessione di territori richiederebbe emendamenti alla Costituzione ucraina. Per Putin, invece, il presidente americano ha avuto parole quasi premurose: «Penso che sia molto rispettoso che il presidente della Russia venga nel nostro Paese. Penso che se non fosse stato per me, non starebbe parlando con nessun altro in questo momento».

