Trump a New York, oggi l’udienza 

New York. Donald Trump, che sperava di trasformare il suo arresto in uno show, non vuole le telecamere in aula quando oggi (dopo le 20 ora italiana) dovrà affrontare al tribunale di Manhattan la storica udienza in cui verrà incriminato per il caso della pornostar, primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale. «Creerebbero un'atmosfera da circo, porrebbero problemi di sicurezza e sarebbe in contraddizione con la presunzione di innocenza del presidente Trump», hanno spiegato i suoi legali.

Per la procura, nulla osta: ma la decisione spetta al giudice, dopo le pressanti richieste dei media americani, che in nome dell'interesse pubblico sollecitano anche la divulgazione delle accuse. Il tycoon intanto ha lasciato ieri il suo fortino di Mar-a-Lago ed è volato in una New York blindata e in stato di allarme. Dopo aver annunciato la sua partenza sul social Truth, Trump ha raggiunto l'aeroporto di Palm Beach con un corteo di Suv del Secret Service, salutato lungo la strada da decine di fan, ed è salito a bordo del suo “Trump Force One” per atterrare all'aeroporto LaGuardia.

Tappa poi nella sua penthouse alla Trump Tower sulla Fifth Avenue, transennata e presidiata dalla polizia. Un ritorno amaro nella città dove ha costruito le sue fortune e lanciato con successo la campagna presidenziale del 2016 scendendo dalla scala mobile dorata della sua torre, ma che da tempo gli ha girato le spalle. La Grande Mela vive ore di tensione per il timore di proteste violente o di scontri tra i fan del tycoon e i suoi oppositori. Per questo sono state state prese misure di sicurezza eccezionali, con 35mila agenti in divisa a pattugliare la città, l'Fbi mobilitato, barricate e strade chiuse intorno al tribunale e alla Trump Tower.

Anche la Casa Bianca sta «seguendo da vicino« la situazione ed è «in contatto con le autorità locali e statali nel caso ci sia bisogno», ma non ha indicazioni di «credibili minacce specifiche». Stessa assicurazione dal sindaco di New York Eric Adams e dai vertici della polizia cittadina, che però hanno avvisato: «Non sarà tollerato alcun atto di violenza, chiunque violi la legge sarà arrestato».

