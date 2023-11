Truisco Casula, Dominiga Figus e il patto col diavolo 

Congiure, violenze, piani diabolici, per sete di vendetta e per il potere. “Al rogo dell’Inquisizione”, con sottotitolo “La vicenda umana di Truisco Casula, natural de Gonnosnò, e di Dominiga Figus, bruxa de Sinnai. Il ballo proibito della viceregina (1540-1547)" (Grafiche del Parteolla, 193 pagine, 20 euro), è il libro nel quale Giovanni Murgia, per tanti anni docente di Storia moderna nella facoltà di Scienze della Formazione all’Università di Cagliari, mette di fronte, quando la Sardegna è sotto il dominio spagnolo, gli interessi contrapposti del potere vicereale e delle consorterie locali. L’autore, che ha sempre rivolto la sua attenzione all’Isola finita nella sfera di influenza iberica e sabauda, parte da una rigorosa ricerca sulle fonti. Studio tenace e appassionato negli archivi spagnoli e sardi per dare contorni più definiti a oscure manovre e progetti non proprio virtuosi. Non ci sono eroi, ma fatti e una varietà di figure, con ruoli apicali nella Sardegna della metà del XVI secolo, mosse da interessi inconciliabili.

«Truisco Casula e Dominga Figus, accusati di stregoneria e patto con il diavolo, furono vittime innocenti», scrive Murgia, «di un complotto politico-istituzionale ordito dall’inquisitore Andrea Sanna e dai suoi più stretti collaboratori del Sant’Uffizio, che aveva quale obiettivo strategico quello di colpire al cuore il potere vicereale, con la connivenza delle elites territoriali che mal tolleravano la svolta accentratrice avviata dal nuovo viceré Antonio de Cardona nel governo del regno».

La condanna al rogo

Il destino di Truisco e Dominga, vasi di coccio tra grossi calibri, si compie tragicamente nella Cattedrale di Cagliari, il 7 dicembre del 1545, nell’esecuzione della condanna al rogo. «È il periodo più tenebroso – annota lo storico – del percorso processuale del tribunale dell’Inquisizione sarda di meta Cinquecento, quando a guidare l’istituzione è il vescovo di Ales Andrea Sanna, fratello del predecessore Juan Sanna, entrambi originari di Maracalagonis». Le consorterie locali, nel tentativo di screditare il potere spagnolo, cercano di trascinare, senza troppi scrupoli, nel vortice di un processo per stregoneria, la viceregina Maria de Requesens, legata a Carlo V da vincoli familiari. Truisco Casula e Dominga Figus, attraverso le loro false dichiarazioni, devono avvallare, con la promessa di vantaggi futuri e gratificazioni, la pesante accusa nei confronti della consorte del vicerè Antonio de Cardona. La minaccia però viene sventata. L’occhiuto apparato di sicurezza del potere di Madrid scioglie la complessa matassa di intrighi.

Quale giustizia?

«Il Cardona», aggiunge l’autore del volume originario di Villamar, «è risoluto a fare giustizia al più presto e a colpire sia i vertici del tribunale del Sant’Uffizio, che tutti gli esecutori più o meno consapevoli del complotto». Ma è un fuoco di paglia. «Alla fine prevale la ragion di stato, meglio non intaccare la credibilità dell’Inquisizione, instrumentum regni, vero braccio “armato” di una monarchia fondata sull’ortodossia cattolica». Le vittime sacrificali sono Truisco e Dominga, «la cui unica colpa era quella di essersi fidati della false, allettanti promesse loro assicurate dall’inquisitore Andrea Sanna». Questo tragico epilogo non è la pietra tombale sulle ambizioni dei gruppi locali.

Ambizioni che coltiva anche Salvatore Aymerich, signore di Mara Arbarei, un’altra storia che Giovanni Murgia conosce molto bene.

