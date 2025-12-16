VaiOnline
Truffe sotto Natale: l’allarme dei carabinieri 

Nel periodo natalizio, con la caccia ai regali, aumentano gli episodi di truffe e raggiri soprattutto negli acquisti in Rete. Per questo i carabinieri del comando provinciale rilanciano alcune regola e consigli per evitare di finire nella rete dei truffatori, oltre a combattere i responsabili dei raggiri. Dall’inizio del mese sono state infatti denunciate 16 persone – con la media di una al giorno – per episodi che colpiscono vittime appartenenti a qualsiasi fascia d’età e categoria sociale, inclusi gli esperti nell’utilizzo delle piattaforme digitali. Il giro delle truffe scoperte dai carabinieri del comando provinciale di Cagliari supera i 60 mila euro.

«Accanto alle ormai note false vendite online», fanno sapere dal comando provinciale dell’Arma, «spesso legate ad annunci di smartphone, auto, elettrodomestici o attrezzature professionali proposte a prezzi particolarmente vantaggiosi, ci sono i raggiri telefonici: gli autori delle truffe simulano l’identità di operatori bancari, forze dell’ordine o altri enti istituzionali, riproducendo numeri di telefono, linguaggio tecnico e procedure credibili. E proseguono anche le truffe “del parente in difficoltà”: i malviventi fanno leva sull’urgenza e sul coinvolgimento emotivo per indurre la vittima a effettuare pagamenti immediati credendo di aiutare un familiare in pericolo».

I carabinieri raccomandano la massima attenzione negli acquisti sul web, di non credere alle comunicazioni telefoniche di urgenze improvvise con richieste di denaro e di non fornire mai dati personali o bancari. Sul sito “carabinieri.it” tutti i consigli da seguire.

