Truffe porta a porta, i consigli degli esperti 

Un incontro pubblico sulle truffe tradizionali e digitali, una piaga che colpisce soprattutto gli anziani ma non solo. A promuoverlo, nel salone parrocchiale di San Sebastiano, l’associazione Sicurezza partecipata e sviluppo con il Comitato e la biblioteca di quartiere. Al centro del dibattito la prevenzione, il riconoscimento dei raggiri e la tutela dei dati personali. Tra i relatori Mariano Arca, magistrato a riposo, Francesca Murru e Simone Cugia della Direzione innovazione e sicurezza della Regione. «Quando ci sono fretta, paura e segretezza, è una truffa», il messaggio. Focus anche sui raggiri porta a porta: «Nessuna forza dell’ordine chiede denaro, nessun tecnico entra senza appuntamento e nessun problema si risolve consegnando soldi o gioielli», hanno ricordato i relatori ribadendo l’importanza di non fornire mai codici o informazioni sensibili. Forte anche il richiamo al ruolo della comunità come rete di protezione.

