VaiOnline
Sicurezza.
19 gennaio 2026 alle 00:28

Truffe porta a porta, i consigli degli esperti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un incontro pubblico sulle truffe tradizionali e digitali, una piaga che colpisce soprattutto gli anziani ma non solo. A promuoverlo, nel salone parrocchiale di San Sebastiano, l’associazione Sicurezza partecipata e sviluppo con il Comitato e la biblioteca di quartiere. Al centro del dibattito la prevenzione, il riconoscimento dei raggiri e la tutela dei dati personali. Tra i relatori Mariano Arca, magistrato a riposo, Francesca Murru e Simone Cugia della Direzione innovazione e sicurezza della Regione. «Quando ci sono fretta, paura e segretezza, è una truffa», il messaggio. Focus anche sui raggiri porta a porta: «Nessuna forza dell’ordine chiede denaro, nessun tecnico entra senza appuntamento e nessun problema si risolve consegnando soldi o gioielli», hanno ricordato i relatori ribadendo l’importanza di non fornire mai codici o informazioni sensibili. Forte anche il richiamo al ruolo della comunità come rete di protezione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Mistero a Carbonia

Omicidio Musu, tre sospettati

Chi ha ucciso potrebbe aver commesso errori: i Ris già al lavoro sulle tracce biologiche 
Francesco Pinna
Il padre della proposta da 211mila firme invia un documento ai consiglieri. Attivisti mobilitati

L’urlo di Orgosolo: «Resta solo la Pratobello»

Il sindaco Mereu avverte la Regione: la legge c’è, il tempo sta per scadere 
Lorenzo Piras
Roma

Il corpo di Federica trovato sottoterra nella ditta del marito

L’uomo arrestato per omicidio La 41enne era sparita da 10 giorni 
L’iniziativa

Il vescovo di Teheran: «Pace e giustizia vanno di pari passo»

Dall’Isola un messaggio universale «Basta bombe costruite in Sardegna» 
Mario Tasca
La crisi

Groenlandia, l’Ue pensa al bazooka

Macron spinge per le sanzioni da 93 miliardi contro le minacce di Trump 