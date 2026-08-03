Truffe online e al telefono, vademecum del Comune 

Le truffe online, i raggiri telefonici e i falsi addetti che suonano alla porta di casa sono oggi una vera emergenza sociale, un fenomeno in costante crescita che colpisce spesso le fasce più vulnerabili. Per arginare questa minaccia il Comune di Elmas ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il “Vademecum contro le truffe”.

L’opuscolo multilingue è una guida completa e aggiornata sulle nuove metodologie di frode. Il progetto, promosso dagli assessorati ai Servizi sociali e alla digitalizzazione, offre informazioni semplici e facilmente comprensibili da tutti. L’obiettivo primario è aiutare gli anziani e le persone fragili a riconoscere tempestivamente i tentativi di raggiro, adottare i comportamenti corretti per tutelarsi e sapere a quali autorità rivolgersi in caso di pericolo.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il consigliere Michelangelo Sotgiu: «Auspico che questa azione posta in campo dall’amministrazione trovi ampia divulgazione. Al centro dell’azione amministrativa, questa si pone quale misura di servizio volta a garantire il benessere dell’intera comunità, per stare al fianco dei cittadini e istruirli con i giusti consigli. La problematica delle truffe, in un periodo di crescita esponenziale, merita la massima attenzione». (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA