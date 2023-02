Truffe on line, decalogo delle Poste 

I finti sms della banca, il messaggio di un finto Amazon che invita ad aprire un link per conoscere l’orario di consegna di un pacco.

I truffatori proliferano nella rete ed è sempre più difficile, soprattutto per gli anziani, distinguere il vero dal falso. Per questo anche Poste italiane ha pubblicato sul proprio sito suggerimenti e consigli utili per non cadere vittima delle truffe online.

Per evitare il rischio di essere colpiti da episodi di truffe online – è scritto tra gli avvertimenti - occorre mettere in pratica alcuni semplici accorgimenti: “Non rispondere mai a e-mail, sms, chiamate o chat da call center in cui ti vengono chiesti i tuoi codici personali; controllare sempre l’attendibilità di una e-mail prima di aprirla: verificare che il mittente sia realmente chi dice di essere e non qualcuno che si finge qualcun altro; non scaricare gli allegati delle e-mail sospette prima di aver verificato che il mittente sia noto o ufficiale; non cliccare sul link contenuto nelle e-mail sospette; se per errore dovesse accadere, non autenticarti sul sito falso, chiudi subito il web browser; segnalare a Poste Italiane eventuali e-mail di phishing inoltrandole all’indirizzo antiphishing@posteitaliane.it. Immediatamente dopo cestinale e cancellale anche dal cestino”.

