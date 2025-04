Truffe, incontro con i carabinieri 

L’obiettivo era spiegare alle persone più fragili come difendersi dalle insidie e dalle frodi. A Santa Giusta l’Arma è salita in cattedra. Tantissimi anziani hanno partecipato all’incontro informativo promosso dal Comando provinciale carabinieri di Oristano in collaborazione con il Comune. Il maggiore Sabino Dente, comandante della Compagnia, ha fornito preziose informazioni sui raggiri più frequenti, illustrando le modalità più comuni utilizzate dai malintenzionati e offrendo consigli pratici su come riconoscerle e prevenirle. Si è parlato delle truffe telefoniche, dell’sms, dell’email ingannevole, del finto call center, dei finti rappresentanti delle compagnie di acqua, luce e gas ma anche della truffa del falso carabiniere o avvocato. Il Comune intanto è già al lavoro per organizzare altri eventi. ( s.p. )

