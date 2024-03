Truffe in crescita, anziani e professionisti tra le vittime 

La truffa agli anziani è un fenomeno diffuso, anche a Macomer. Sono frequenti i tentativi di malviventi che, con raggiri, inducono in tanti a cedere all’inganno.

Una situazione preoccupante che ha spinto l’associazione UniTre a organizzare un incontro assieme al dirigente del Commissariato per sensibilizzare gli anziani che ieri mattina hanno affollato la grande sala del centro servizi culturali, nelle ex caserme Mura. Presenti anche gli anziani dell’Auser e i vertici della Pro Loco. «Purtroppo il fenomeno è ben presente anche nella nostra cittadina - dice Lella Cansella, presidente dell’UniTre - io stessa sono stata vittima di un inganno, sono diverse le persone che denunciano i tentativi di truffa, messi in atto da sconosciuti». Il dirigente del Commissariato, Federico Farris, ha esposto alla platea attenta la situazione: «Ad essere truffati, talvolta, non sono solo le persone anziane, ma spesso anche giovani professionisti e persino avvocati. I truffatori appaiono persone distinte, fini parlatori, che riescono a convincere chiunque. Il truffatore è sempre in agguato, agendo con modi gentili a raffinati. Invito tutti a non farsi ingannare e se qualcuno insiste occorre denunciarlo, avvisando le forze dell’ordine». Farris, con l’ispettore Giorgio Matta, ha esposto con parole semplici come difendersi dai truffatori. Diverse le testimonianze, tante le domande.

