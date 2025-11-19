Truffe in città, un’emergenza senza fine 

Una persona denunciata al giorno e raggiri, quelli scoperti, che si avvicinano ai 100 mila euro. In questi primi venti giorni di novembre i carabinieri del comando provinciale hanno fronteggiato numerosi casi di truffe, fenomeno socialmente allarmante e che può colpire chiunque, indipendentemente dall’età e dal tessuto sociale. I raggiri sono oramai di ogni tipo, ma avvengono soprattutto digitalmente, telefonicamente e informaticamente. Risalire ai responsabili è spesso complicato: soprattutto le truffe effettuate con numeri telefonici attraverso cellulari non lasciano tracce perché vengono utilizzate schede telefoniche che dopo qualche giorno vengono disattivate.

Vendite e affetti

Tra le truffe maggiormente in voga quelle che puntano su vendite fittizie, servizi inesistenti, guadagni apparentemente semplicissimi e convenienti oppure che trovano un varco sui sentimenti e le emozioni delle vittime in situazioni di difficoltà psicologica. L’attività dei carabinieri del comando provinciale ha permesso di risalire, in questi primi 19 giorni del mese, a 18 persone accusate di truffa per importi superiori ai 79mila euro. Tra le vittime anche persone abituate a utilizzare, per motivi lavorativi, piattaforme digitali. Le trappole, come fanno sapere dal comando provinciale dei carabinieri, sono molto varie: «false vendite sui social network e annunci ingannevoli di automobili, smartphone o attrezzature professionali a prezzi vantaggiosi, telefonate simulate da identità istituzionali grazie alla replica di numeri reali». E poi ci sono le truffe sulle situazioni, false, di un parente in difficoltà: le vittime vengono spinte dai truffatori a effettuare pagamenti immediati per aiutare il familiare in un momento di difficoltà (situazioni del tutto inventate) sfruttando il momento emotivo di chi riceve la telefonata. Spesso i numeri sembrano essere quelli di istituzioni vere perché i truffatori utilizzano un sistema informatico che riproduce falsamente l’identità telefonica del chiamante. E quando invece arrivano degli sms che invitano a chiamare un numero cellulare, questo dopo qualche giorno diventa inattivo.

I consigli

Purtroppo anche i carabinieri, pur intervenendo in tempi rapidi, spesso non riescono a recuperare il denaro delle vittime. Quasi sempre bonifici o movimenti di carte di credito finiscono in conti correnti all’estero, immediatamente svuotati. Per questo anche dal comando provinciale dell’Arma fanno sapere che è molto importante la prevenzione, adottando alcune accortezze. Tra le principali: «non fidarsi delle urgenze e delle richieste immediate di denaro», «verificare sempre l’identità dell’interlocutore», «non fornire mai dati personali o bancari, né codici dei conti correnti o pin», «non effettuare pagamenti anticipati senza garanzie adeguate» oltre a «segnalare subito qualsiasi dubbio perché anche un tentativo non andato a segno può fornire elementi utili per individuare reti criminali più ampie».

