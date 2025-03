«Truffe e raggiri, i malfattori sono sempre in agguato» 

«Nuove truffe, state attenti». Il messaggio arriva dai carabinieri della Compagnia di Villacidro nel corso di un convegno sulla legalità nel museo Corda, organizzato dall’Auser.

Tante le testimonianze dei presenti coinvolti in raggiri vari per via telefonica ed informatica. «Diverse volte - ha detto Caterina Pinna- ho ricevuto mail con messaggi su carta intestata dell’Arma dei Carabinieri, mi accusavano di pedofilia e di avere a che fare con siti porno. Ho cancellato tutto senza aprire il link che li accompagnava».

Non sono mancate le truffe dello specchietto. «Nei giorni scorsi- ha raccontato Letizia Dessì – viaggiavo in macchina, un’auto mi ha bloccato la strada. L’autista è sceso incolpandomi di avergli rotto lo specchietto e strisciato il mezzo mentre uscivo da un parcheggio. Ho negato. Allora le minacce: o paghi il danno o chiamo i carabinieri. Si è accontentato di 100 euro».

E poi le vittime di telefonate per incidenti dei figli con richiesta dei dati personali per l’invio di denaro. É capitato alla presidente Auser, Elisa Caddeo: «Un numero sconosciuto mi comunicava un grave incidente, capitato a mia figlia. Ho staccato. Non ho figli».

Il maggiore dei carabinieri Francesco Capula, suggerisce «di prestare attenzione alle mail, non cliccare sul link, alla correttezza delle parole, Posta Italiane, e non Poste, ai colori dei simboli, come quello dei carabinieri». (s. r.)

