Truffe e raggiri, anziani a lezione dai carabinieri 

Come evitare di essere truffati: prevenzione e comportamenti da tenere in caso di visite impreviste e poco raccomandabili. Si è parlato di questo a Monastir, dove l’altro ieri, nel Centro di aggregazione sociale, i carabinieri hanno incontrato gli anziani del paese per svolgere un'attività di informazione e prevenzione su potenziali truffe e raggiri. Nell'incontro, patrocinato dall'Assessorato ai Servizi sociali del Comune, il maresciallo capo Fabio Colucci, comandante della stazione dei carabinieri di Monastir, ha portato tanti esempi di raggiri ai danni soprattutto degli anziani soli: telefonate di parenti lontani, finti operai per fughe di gas, insperate vincite.

Il militare ha passato in rassegna il campionario di stratagemmi che i truffatori escogitano ogni giorno per ingannare la popolazione, soprattutto anziana, ed estorcere denaro.

Colucci, dopo aver parlato dei vari casi e discusso con i partecipanti di vicende accadute a loro stessi o apprese dai media, ha poi fornito le indicazioni per far fronte a queste truffe, chiedere chiarimenti o sporgere denuncia alle forze dell'ordine.

Il messaggio fondamentale è: «Non dar fiducia agli sconosciuti e in caso di qualsiasi dubbio o pericolo chiamare il 112». (ig. pil.)

