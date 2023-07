Truffe e raggiri agli anziani:  un incontro 

Dalla tecnica della “cauzione” a quella della “perdita di gas’, sono innumerevoli le strategie adottate da delinquenti per raggirare le persone anziane. Le truffe agli anziani, soprattutto durante l’estate, dilagano ed è difficile a volte riconoscerle e difendersi. Le persone anziane e sole sono evidentemente le più colpite. Per questo motivo, venerdì 14 luglio alle 18 nella parrocchia di Sant’Avendrace si parlerà di come gli anziani si devono tutelare in caso di furto e truffe. Interverrà il vice Ispettore Maurizio Mascia della Polizia di stato. La serata e è stata organizzata dalla associazione Fiocco bianco argento (presidente Maria Grazia Olla) e dalla parrocchia di Sant’Avendrace. L’incontro è aperto a tutti.

