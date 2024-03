Truffe e conti svuotati, allarme 

Numerosi cittadini sono stati contattati da truffatori che, spacciandosi per operatori della polizia postale, chiedono denaro per motivi di sicurezza. Un fenomeno preoccupante, ci sono anche casi in cui la vittima inizialmente viene contattata tramite un messaggio (apparentemente proveniente dall’istituto di credito in cui ha il proprio conto) in cui viene avvisata di un probabile accesso abusivo al conto, in cui ci sarebbero stati prelievi non autorizzati. Il raggiro prosegue con una chiamata telefonica, che l’utente riceve da un numero identico a quello della polizia postale della provincia di residenza. Il truffatore, spacciandosi per un poliziotto, invita la vittima a trasferire i soldi in conti “sicuri”, per evitare operazioni non autorizzate.

La polizia postale consiglia di diffidare di chi, spacciandosi per un operatore delle forze dell’ordine, richiede bonifici o pagamenti. Nel caso si riceva la chiamata di un soggetto che si presenta come appartenente ad una forza di polizia, si consiglia di richiedere il nome, il grado e la forza di polizia di appartenenza della persona e riattaccare. Poi effettuare le necessarie verifiche e segnalare cais sospetti alla forze dell’ordine.

