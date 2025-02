Truffe del finto maresciallo: 29 arresti 

Genova . La fede nuziale del marito morto, la medaglietta della prima comunione, gioielli di famiglia portati via da una banda di truffatori che hanno messo a segno decine di colpi in tutta Italia. I carabinieri del comando provinciale di Genova hanno sgominato la banda eseguendo 29 misure cautelari: 21 in carcere, cinque ai domiciliari e tre obblighi di presentazione. Sono 54 gli episodi contestati (45 truffe andate a buon fine e 9 tentate) tra aprile 2022 e marzo 2024 per un valore di 700mila euro. Tredici gli episodi sventati, recuperati soldi e gioielli per un valore di 90mila euro. Dietro l’organizzazione una coppia di Napoli. I due organizzavano il lavoro delle varie batterie. L’uomo, 40 anni, attore nel film “Gomorra”, contattava le vittime al telefono presentandosi come un maresciallo o un avvocato dicendo loro che il figlio o il nipote aveva causato un incidente con feriti gravi e per evitare l’arresto bisognava pagare una cauzione. Una volta carpita la fiducia, si presentava a casa dell’anziano per ritirare i soldi e i monili.

