Truffe, corso per gli anziani 

Riconoscere un tentativo di truffa non è facile, soprattutto a una certa età. Per questo, il Comune, in collaborazione con i carabinieri, promuove il secondo incontro dal titolo “Truffe agli anziani: come prevenirle”. L’appuntamento è per giovedì 8 giugno alle 16 a Casa Pani, il centro di aggregazione per anziani in via degli Scipioni 2. Interverranno il Capitano Michele Cerri, comandante Compagnia di Quartu, il luogotenente Pier Paolo Sabiu, comandante Stazione di Monserrato, e il sindaco Tomaso Locci.

