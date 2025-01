Truffe bancarie, più sicurezza 

Un protocollo d’intesa per la prevenzione della criminalità che colpisce le banche e i loro clienti è stato firmato ieri mattina, durante una riunione in Prefettura, dal prefetto Giuseppe Castaldo, e dal coordinatore del Centro di ricerca dell’Associazione bancaria italiana sulla sicurezza anticrimine (Ossif), Marco Iaconis.

L’accordo firmato ieri fa parte di un accordo quadro a carattere nazionale che stato siglato in tempi recentissimi, precisamente l’11 dicembre scorso. Quell’accordo è frutto di un accordo tra il Dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno e dall’Abi, l’Associazione bancaria italiana. Prevede, per le banche che decideranno di aderire a quest’intesa, l’adozione di particolari misure di sicurezza per arginare furti e rapine a filiali, apparecchiature bancomat, cassette di sicurezza e dispositivi di custodia del contante. Il testo contiene inoltre nuove disposizioni per contrastare attacchi multivettoriali: sono quelli che combinano violazioni di tipo fisico (ad esempio, le casse forzate) e informatico, portati con l’uso di sistemi che dispongono di programmi basati sull’Intelligenza artificiale.

Nell’accordo sottoscritto ieri mattina in Prefettura, le banche della provincia che hanno deciso di aderire si impegnano anche a segnalare tutti gli apparati di videosorveglianza e le misure di sicurezza che sono presenti presso le proprie filiali. In questo modo, sarà possibile consentire la realizzazione di una mappatura unica nazionale dei sistemi di videosorveglianza e delle misure di sicurezza, che porta evidenti benefici nell’azione di prevenzione e investigativa delle forze di polizia.

Il prefetto Castaldo, a margine dell’incontro, ha dichiarato: «Questo protocollo vuole innalzare il livello di sicurezza della nostra provincia, grazie alla sinergia tra l’Abi, gli istituti di credito e le nostre forze di polizia». Erano presenti alla firma il questore, i comandanti provinciali dei carabinieri e della guardia di finanza e alcuni rappresentanti degli istituti di credito.

Al protocollo hanno aderito la Banca Monte dei Paschi di Siena, la Banca Nazionale del Lavoro, la Banca Sella, il Banco di Sardegna, la Bcc di Cagliari, la Compass Banca, il Credito Emiliano, la Deutsche Bank, Fideuram, l’Intesa Sanpaolo, Mediobanca Premier e l’Unicredit.

