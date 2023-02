Truffe alle assicurazioni, reati prescritti 

Al processo per truffa alle assicurazioni sono state sollecitate 16 assoluzioni per prescrizione. Soltanto per uno dei 17 imputati, Raimondo Basciu, 68 anni, di Cagliari, il pm Giovanna Morra ha chiesto 1 anno e 6 mesi perché recidivo. Il collegio giudicante (presidente Giorgio Cannas, a latere Mariano Arca e Nicole Serra) leggerà la sentenza il 15 marzo prossimo. I 17 imputati devono rispondere di decine di incidenti fasulli denunciati per un raggiro. Sono accusati a vario titolo di associazione a delinquere, frode assicurativa e simulazione di reato. Secondo l’impianto accusatorio a tirare le fila della truffa sarebbero stati Mario Pischedda, 60 anni, Tortolì, sua moglie Carla Melis (47), di Cagliari, e Salvatore Serra (52), di Tortolì.

Il pm ha sostenuto l’insussistenza di elementi per contestare l’associazione a delinquere. Oltre a Pischedda, Melis, Serra e Basciu sono in attesa di sentenza Antonio Curreli (54), di Tortolì, Gian Luca Saddi (53), di Quartu Sant’Elena, Giampietro Melas (58), di Monserrato, Efisio Melis (64), di Tertenia, Christian Cogoni (44), di Cagliari, Giorgio Salerno (73), di Lotzorai, Giovanni Maria Firinu (63), di Santu Lussurgiu, Antonello Monni (53), di Baunei, Bruno Mameli (71), di Bari Sardo, Gian Franco Demuro (65), di Villanova Tulo, Gesuino Belloni (28), di Nuoro, Rossano Pisanu (53) e Cristiano Pitzanti (54), entrambi di Sestu. Gli imputati sono assistiti, tra gli altri, da Marcello Caddori, Maurizio Corsa, Alessandro Fanni, Marcello Caredda, Marco Contini, Anna Sotgia, Giorgio Orrù, Saverio Mereu e Stefano Perica. (ro. se.)

