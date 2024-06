Truffe agli anziani, lezioni di autodifesa 

Le truffe ai danni degli anziani e delle persone vulnerabili sono in forte aumento. Per proteggere i suoi nonnini e le sue nonnine, il Comune, in collaborazione con la cooperativa Laurus e l’associazione nazionale dei Carabinieri, ha organizzato un incontro informativo per martedì 25 giugno alle 18 a Casa Cossu. L'evento mira a informare gli anziani e i loro familiari su come evitare le numerose truffe che avvengono, sempre più spesso, online attraverso messaggi o chiamate telefoniche.

«È un fenomeno preoccupante che colpisce sempre più le fasce deboli della popolazione», afferma l’assessora alle politiche sociali Maria Grazia Fois. «Un anziano truffato subisce un doppio danno: economico e, ancor più grave, psicologico. Questi truffatori toccano la sfera emotiva delle vittime, sfruttando la loro fragilità».Durante l'incontro, dopo i saluti del sindaco, Pietro Pisu, dell’assessora Fois e del comandante della polizia locale, Fabio Carboni, Federico Lo Iacono e Giovanni Russo spiegheranno come proteggersi da simulazione di sinistri stradali, truffe telefoniche, e raggiri tramite sms o email.

Particolare attenzione verrà data alle truffe telefoniche. I criminali spesso si spacciano per avvocati o membri delle forze dell’ordine, sostenendo di aver arrestato un figlio o una figlia della vittima per un incidente stradale in cui una bambina sarebbe rimasta uccisa. «Sembra strano poter cadere in questi tranelli – aggiunge Fois – ma capita sempre più spesso che persone di una certa età rimangano vittime di queste proprio perché più sensibili e meno abituate a utilizzare la tecnologia».

