Truffe agli anziani, la polizia locale scende in campo 

Le prede perfette sono gli over 65 per i truffatori di professione, entrati nel mirino della polizia locale che ne vuole sventare le insidie. E con il progetto “Prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani”, presentato ieri nel Santuario di San Pietro in Silki, rinnova l'impegno di sensibilizzazione sul tema già avviato nel 2021. A finanziare l'iniziativa il ministero dell'Interno con 17mila euro, consapevole della crescita del fenomeno che, solo per l'online, ha visto 12600 raggiri nel 2022. «I dati sono preoccupanti- ammette il comandante della Municipale Gianni Serra- e per questo abbiamo messo in campo degli strumenti nuovi». A parte gli incontri nelle parrocchie e nelle piazze con intento informativo, il numero verde per le segnalazioni, gli agenti andranno a casa delle persone con difficoltà di deambulazione per raccoglierne le denunce, seguendole poi anche nel prosieguo delle indagini. «Ma è soprattutto la rete di protezione sociale a fare la differenza». Anche perché le modalità d'inganno sono sempre più sottili, includono visite a domicilio con la consegna del “finto pacco”, i finti operatori dei servizi fino ai numerosi imbrogli telematici e telefonici. «Se avete un dubbio - conclude Serra - chiamate sempre le forze dell'ordine».

