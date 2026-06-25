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Monserrato
26 giugno 2026 alle 01:23

Truffe agli anziani, i consigli dell’Arma su come difendersi 

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Istituzioni, forze dell’ordine e famiglie, uniti nel dire basta alle truffe che prendono di mira gli anziani. Di fronte a una folta platea è andato in scena lunedì sera, nella sala polifunzionale del Municipio di piazza Maria Vergine, l’incontro pubblico promosso dall’amministrazione e l’Arma dei Carabinieri sul tema della prevenzione delle truffe che colpiscono i cittadini di età avanzata. Che per questo sono talvolta meno abituati a difendersi da certe tipologie di raggiro. Dall'sms esca al finto operatore, dalla chiamata “spoofed” al bonifico fraudolento, sono stati tanti i temi affrontati dal tenente Davide Relevant, il maresciallo ordinario Daniele Compagnucci e il carabiniere scelto Stefano Leo. Al centro del discorso, un mantra ben preciso: la truffa non è mai una colpa e il senso di vergogna è del tutto ingiustificato. Presenti anche il sindaco Tomaso Locci e l’assessore alla Sicurezza Saverio De Roma: «La sala gremita testimonia quanto sentita sia questa problematica».

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