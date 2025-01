Truffe agli anziani e lotta allo spaccio,  Arma in prima linea 

Lotta alle truffe agli anziani, operazioni antidroga ma anche omicidi, tentati omicidi e rapine risolti a tempo record. Gli ultimi dodici mesi hanno visto l’Arma come sempre in prima linea accanto ai cittadini in diversi servizi come ha ricordato ieri il comandante provinciale Steven Chenet durante il resoconto del 2024. Gli arresti sono stati 136, mille 39 le denunce con 915 servizi di ordine pubblico con oltre mille 800 militari del Comando provinciale e del nono Battaglione “Sardegna” di Cagliari, in particolare durante le proteste contro il trasporto delle pale eoliche dal porto industriale. Tra le operazioni più importanti a febbraio scorso la sventata rapina in banca a Santa Giusta con l'arresto di uno degli autori all’interno dell'istituto grazie all’immediato intervento di un carabiniere in pensione presente in banca e del comandante della stazione di Santa Giusta. Ancora 3 arresti per la rapina all’ufficio postale di Ollastra e altri sette eseguiti nei mesi scorsi per un tentato omicidio e spaccio a Simaxis. Infine ad agosto l’arresto per l’omicidio a Santa Giusta. Sul fronte della lotta alla droga 38 arresti, 60 denunce, sono stati sequestrati 691 chili di marijuana, quattro estese piantagioni di cannabis e due chili di cocaina. ( v.p. )

