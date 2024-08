Truffe agli anziani, allarme per i raggiri nei giorni di ferie 

Anziani e persone fragili sempre più nel mirino dei truffatori. In particolare in queste giornate di vacanza in cui i tentativi di raggiro si moltiplicano. Nei giorni scorsi alle forze dell’ordine per diversi tentativi sono arrivate numerose segnalazioni sia in città che nei paesi dell’hinterland. La tecnica è sempre la stessa: al telefono si presenta un presunto carabiniere che invita il padrone di casa a recarsi in caserma per sbrigare velocemente una pratica che riguarda un parente stretto. Un modo per cercare di far lasciare la casa incustodita e avere campo libero per mettere a segno un furto oppure per trovarsi davanti un anziano solo e raggirarlo più facilmente. In altri casi viene chiesto del denaro per evitare guai a un figlio o nipote coinvolto in un presunto incidente.

Le forze dell’ordine mettono in guardia da simile richieste, ricordano che le loro comunicazioni non vengono mai effettuate al telefono e invitano a non dare denaro al primo che capita. Anzi a segnalare puntualmente richieste e visite sospette. Inoltre invitano a non lasciare gli anziani soli, i vicini a vigilare.

