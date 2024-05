Truffe, 11 denunce: anziana ricattata per un video intimo 

L’allarme truffe è scattato da tempo e dai fascicoli della Procura di Tempio emergeva la presenza di soggetti organizzati, arrivati dalla Penisola in Gallura per colpire soprattutto gli anziani. E ora da una inchiesta dei Carabinieri arriva la conferma della pericolosa esposizione di pensionati alle incursioni di una banda strutturata. I militari hanno denunciato una decina di soggetti che avrebbero preso di mira anziani di diverse località dell’Alta Gallura con raggiro e estorsioni particolarmente odiosi. La banda di ricattatori “professionali” ha fatto vivere lunghe giornate di angoscia a persone indifese, delle quali avevano video, foto e altro materiale “intimo”. Stando alle indagini dei Carabinieri della Compagnia di Tempio, utilizzando delle applicazioni per incontri e agganciando gli anziani, la banda riusciva a ottenere foto e filmati dal contenuto strettamente personale. Quindi iniziava la parte più odiosa, un ricatto orchestrato con l’obiettivo di ottenere dalle vittime somme di denaro. Agli anziani veniva detto chiaramente che i file sarebbero stati messi in rete oppure mandati ai loro familiari più stretti. Una donna di Calangianus ha effettuato diversi versamenti online, migliaia di euro, per evitare che circolassero le sue foto. Le indagini sono ancora in corso.

RIPRODUZIONE RISERVATA