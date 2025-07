Truffatori scatenati, è allarme 

Tre truffe al giorno, dal classico venditore porta a porta ai raggiri digitali, per un totale di quasi mille casi all’anno. Ma è solo la punta dell’iceberg, perché in tanti non denunciano. Anche a Nuoro e in provincia cresce il fenomeno dello spoofing, la tecnica con cui i truffatori camuffano il numero da cui chiamano, facendolo apparire come quello di una banca, della polizia o di un ente affidabile. L’ultimo caso ha colpito un nuorese, convinto a trasferire 40 mila euro, con la scusa di smascherare un presunto dipendente infedele. A lanciare l’allarme è la Polizia, che rivolge un appello soprattutto alle persone più fragili, come gli anziani e chi vive da solo. Anche se l’inganno non ha confini e colpisce ogni età e ogni ceto sociale. Spesso, vengono denunciate solo le truffe più gravi o con grandi conseguenze economiche.

Lo spoofing

I truffatori, fingendosi operatori di una banca, hanno chiamato la vittima con un numero falsificato, spiegandogli che era in corso un’indagine interna e che, per collaborare, doveva effettuare un bonifico su un conto “sicuro”. Per rendere tutto più convincente, è arrivata una seconda chiamata: sul telefono della vittima è apparso il numero della Questura di Nuoro. Ma era solo spoofing, una simulazione perfetta in grado di ingannare anche i più attenti.

La vittima, credendo di aiutare le autorità, ha eseguito l’operazione. A rilanciare l’allarme sono stati il dirigente delle Volanti, Antonio Borrelli, e il capo di gabinetto della Questura, Salvatore Pisanu.

I numeri

Lo spoofing è in crescita, ma a preoccupare è l’intero universo delle truffe. In Questura fanno sapere che dal 2020 si registrano in media mille denunce l’anno per truffe telefoniche, digitali o porta a porta. Nel 2025 i casi finora sono 482. In meno della metà è stato identificato il presunto autore. Spesso le chiamate partono da telefoni intestati a prestanome o stranieri. Secondo Borrelli, i truffatori puntano spesso sugli anziani, sfruttando solitudine e fragilità. Le modalità possono variare, ma si fondano su schemi ricorrenti: il finto corriere che chiede denaro alla consegna, il falso tecnico, il poliziotto o l’avvocato che chiama perché un parente è coinvolto in un incidente. Le tecniche diventano ogni giorno più raffinate. Grazie all’Intelligenza artificiale, i truffatori riescono persino a replicare la voce dei familiari o creare piattaforme false che mostrano finti guadagni da investimenti digitali.

I consigli

La Polizia invita alla massima prudenza. «Nessuna banca né forza dell’ordine chiede telefonicamente bonifici. In caso di dubbio - avverte Borrelli - contattare il numero d’emergenza». Tra gli strumenti a disposizione c’è l’app YouPol, che permette di mettersi in contatto diretto con gli operatori del pronto intervento. Con l’app è possibile segnalare situazioni sospette, inviare messaggi e foto. «Il nostro invito - conclude Borrelli - è a non sottovalutare mai. La collaborazione dei cittadini è l’arma più efficace che abbiamo per prevenire e contrastare questi reati».

