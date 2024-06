«Truffatori in giro a chiedere soldi per il Music fest» 

Fervono i preparativi per la seconda edizione del Sacro Cuore music fest. Da venerdì 14 a domenica 16, l’area del campo da calcio di via Amsicora si animerà con musica, spettacoli e divertimento. Il comitato organizzatore sta lavorando da mesi al programma dei festeggiamenti civili ma c’è anche chi, negli ultimi giorni, ha cercato di approfittare della situazione. «Alcuni residenti del quartiere ci hanno segnalato che una donna sta passando di casa in casa per chiedere offerte: si tratta di una truffa - avvertono dal comitato - gli unici canali di finanziamento del festival sono gli sponsor e la lotteria». Quindi l’appello: «Se qualcuno dovesse bussare alla vostra porta per conto degli organizzatori, avvertite subito le forze dell’ordine».

Intanto si annunciano tre giorni di grande festa: si parte venerdì con Vittoria Hyde e Sonik. Sabato il quartiere si tingerà d’azzurro per tifare, davanti al maxischermo, la Nazionale nella partita d’esordio degli Europei contro l’Albania; a seguire si ballerà con “Voglio tornare negli anni 90”. Domenica, infine, spazio alla tributo band Max Mania 883 e al dj milanese Mario Fargetta.

A scaldare l’atmosfera ogni sera, dalle 20, sarà l’oristanese dj Sup. L’ingresso è gratuito. ( m. g. )

