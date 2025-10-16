Truffatori in azione, anziani nel mirino 

Allarme truffe nel Sulcis: falsi carabinieri raggirano gli anziani. L’appello dei Comuni e dell’Arma: «Non aprite la porta e non date dati personali». Cresce la preoccupazione in diversi centri del Sulcis per una nuova ondata di truffe ai danni, soprattutto, di persone anziane. Segnalazioni sono già arrivate da Carbonia, Sant’Antioco, Tratalias e vari paesi del basso Sulcis.

Ignoti telefonano alle utenze dei cittadini, soprattutto quelli di fascia d’età molto avanzata, presentandosi come appartenenti alla stazione di Carbonia e chiedendo informazioni personali o appuntamenti a domicilio. Una volta carpita la fiducia dell’interlocutore, cercano di farsi consegnare dati sensibili o denaro, fissando talvolta un incontro diretto nelle abitazioni. A lanciare l’allarme anche sui social è stata l’amministrazione comunale di Tratalias, che ha diffuso un messaggio urgente rivolto a tutti i cittadini. «In questi giorni – si legge – alcuni cittadini stanno ricevendo telefonate a casa da personaggi che dicono di essere i carabinieri di Carbonia. Attenti, è una truffa. Chiunque avesse ricevuto una telefonata o la riceverà, avvisi subito la stazione dei carabinieri e non fornisca dati personali a questi truffatori». L’appello è stato condiviso su più pagine social e rilanciato da altri Comuni del territorio, dopo che episodi analoghi sono stati segnalati non solo a Tratalias e così si è scoperto che le chiamate erano arrivate anche a Sant’Antioco, Carbonia, San Giovanni Suergiu e altri centri del basso Sulcis.

I carabinieri della Compagnia di Carbonia confermano di aver ricevuto numerose segnalazioni, soprattutto nelle ultime settimane e raccomandano la massima prudenza. A tal proposito, precisano che “i carabinieri non chiedono mai dati personali o bancari, più in generale nessuna richiesta di dati sensibili, al telefono e, in caso di necessità, si presentano sempre di persona, in divisa, qualificandosi chiaramente. Inoltre, nella maggior parte dei casi, eventuali convocazioni avvengono direttamente in caserma». Le forze dell’ordine invitano chiunque riceva telefonate sospette o visite anomale a contattare il 112 o la stazione dei carabinieri più vicina, senza aprire la porta o fornire informazioni sensibili a nessuno. Proprio alle persone anziane che spesso sono le vittime preferite dai truffatori, la raccomandazione è quella di informare i familiari e se necessario chiedere aiuto ai vicini di casa. Presto saranno organizzati incontri finalizzati alla prevenzione di questo genere di truffe.

