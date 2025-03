Truffatore degli anziani in manette 

Da mesi avrebbe reso la vita impossibile a numerosi anziani di Iglesias, Carbonia e altri centri del Sulcis Iglesiente, sempre con il medesimo sistema: approfittare della loro buonafede, raccontando storie strappalacrime, per farsi consegnare piccole somme di denaro. Ma questa volta, grazie alla collaborazione dei cittadini e l’immediato intervento dei carabinieri della Compagnia di Iglesias da tempo sulle sue tracce non è riuscito a farla franca ed è stato arrestato.

L’indagine

Si tratta di Massimo Adelmo Ferraro, 54 anni di Carbonia, noto alle forze dell’ordine da più di un decennio e con numerosi precedenti legati in gran parte a truffe ai danni di persone anziane. Ultimamente la sua presenza era stata notata in diversi supermercati e così i carabinieri di Iglesias avevano raccomandato ai responsabili di più esercizi commerciali della zona di contattare immediatamente il 112 qualora avessero notato l’uomo aggirarsi nei pressi dei negozi senza apparente motivo. Così, quando un direttore di negozio ha notato Ferraro aggirarsi tra gli scaffali senza effettuare alcun acquisto e successivamente avvicinare un’anziana signora di Villamassargia con apparente gentilezza, si è insospettito e ha subito informati i militari. Alla donna aveva appena raccontato, così è stato appurato subito dopo, di aver avuto un guasto alla macchina, la quale sarebbe stata ferma dal meccanico. Sosteneva che, senza quel veicolo, non avrebbe potuto raggiungere il proprio posto di lavoro, perdendo così l'unica fonte di sostentamento.

L’intervento

La pattuglia della radiomobile di Iglesias è giunta sul posto in meno di cinque minuti, ha intercettato l’anziana che, impietositasi per il racconto, stava per prelevare del denaro dal bancomat per consegnarlo a Ferraro. Immediati accertamenti hanno permesso di dimostrare che l’operaio non avesse alcuna automobile da ritirare e che stava per mettere a segno l’ennesima truffa, fatto di cui sarà informato anche il suo datore di lavoro. Oggi sarà possibile conoscere l’esito della direttissima ma intanto, visto che la collaborazione tra cittadini e carabinieri si è rivelata determinante per la tutela delle fasce più vulnerabili della popolazione, sarebbe molto utile se chi recentemente avesse subito la medesima truffa si facesse avanti in caserma per denunciare l’accaduto.

