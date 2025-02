«Truffato da un impresario sardo» 

I lavori lasciati a metà da un’impresa sarda finita in liquidazione che gli erano già costati 70 mila euro. Soldi che temeva di aver perso e costituivano una fonte di forte preoccupazione, sommata a qualche piccolo guaio di salute e ad altri pensieri neri. Sono gli elementi che potrebbero aver innescato la spirale che ha inghiottito la mente di Alex Benedetti, il direttore di Virgin Radio che lunedì scorso ha deciso di farla finita buttandosi dal suo ufficio al settimo piano del palazzo di via Turati che ospita le emittenti di Mediaset, vicino al consolato americano, nel centro di Milano. Solo una possibile ricostruzione, ora al vaglio del Pm della Procura meneghina Francesca Crupi, titolare di un fascicolo per istigazione al suicidio: un’ipotesi di reato che potrebbe scontrarsi con una realtà fatta di problemi non emersi, imperscrutabili, che hanno portato un cinquantatreenne in carriera a prendere una decisione definitiva impossibile da inquadrare tra gli articoli del codice penale.

Il cantiere

Dietro la vicenda del cantiere, emersa negli ultimi giorni, non è detto che si annidi una truffa. Di certo Benedetti nel 2021 aveva stipulato un contratto con un’impresa con sede in un centro dell’hinterland di Cagliari amministrata da un ingegnere sardo che si era fatto un nome, nell’ambiente dell’edilizia, per la sua iperattività su vari canali social legata a “lezioni” rivolte ai consumatori sulle varie novità normative e, soprattutto, sul Superbonus 110%. Ed era questa la formula che Benedetti aveva deciso di utilizzare per intervenire su una villetta di sua proprietà nella Bassa a sud di Milano. Un lavoro agevolato da 150 mila euro in totale: il Dj a capo di Radio Virgin ne aveva già sborsato circa 70 mila. Somme che, se tutto fosse andato liscio, avrebbe recuperato grazie all’incentivo. Ma si sono registrati inconvenienti. La ristrutturazione con efficientamento energetico non ha proceduto spedita. Anzi: a metà si è interrotta e la società sarda è stata messa in liquidazione con provvedimento del Tribunale di Cagliari, emesso nella seconda metà dello scorso dicembre. Non risultava aver presentato i bilanci degli ultimi anni e un creditore, anche lui sardo, ha deciso di aggredirne le proprietà, per recuperare ciò che gli spettava.

Le indagini

Una doccia fredda, per Benedetti. Che si era prima rivolto a un avvocato penalista e poi a un civilista, per non perdere i suoi soldi. Sembrava una vicenda come tante. ma l’ultimo legale non ha fatto nemmeno in tempo a prendere in mano la pratica. Il suo cliente ha deciso di togliersi la vita prima dell’avvio formale di qualunque procedimento. Ora saranno gli eredi di Benedetti a dover decidere se chiedere alla magistratura di andare a fondo. Per ora l’ipotesi di reato è da considerarsi quasi “tecnica”: permette di attuare eventuali accertamenti. E non è escluso che il fascicolo della Procura possa chiudersi e la vicenda essere archiviata alla voce "dramma personale”.

