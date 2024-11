«Truffati in Cina, ci devono risarcire» 

L’idea nata nel 2008 era quella di creare in Cina un polo lapideo capace di lavorare il marmo proveniente da tutto il mondo per poi rivenderlo nel ricco mercato interno. Due anni più tardi, il progetto impostato da una imprenditore di Orosei, Massimo Gallura, di 52 anni (con una già lunga esperienza nelle cave di marmo del suo paese, insieme ad un socio veneto e un terzo cinese), prende piede. Il sogno è quello di costruire la Città della pietra. Un investimento da ben 60 milioni di euro.

Prime avvisaglie

I presupposti sembrano ottimali, ma quello che succederà dopo mette in luce una truffa che manda tutto all’aria. La cordata, fondata dopo aver costituito una Holding ad Hong Kong, avvia dei contatti con l’amministrazione locale di Dafeng, fiorente cittadina portuale sul Mar giallo, nella provincia Jiangsu, dove è stata creata una mega area industriale strappata dal mare. I due imprenditori italiani, insieme al socio cinese acquistano, nel 2010, 133 ettari di terreno dove iniziano a costruire diversi capannoni con una superficie coperta di 115 mila metri quadrati. Poi la produzione decolla e la Città della pietra inizia a prendere forma.

«Le cose sono andate bene fino al 2015, quando abbiamo avuto le prime avvisaglie - racconta Massimo Gallus - Notiamo che in alcuni terreni già acquisiti qualcuno stava realizzando altre strutture». Massimo Gallus, per seguire la sua creatura, fa avanti indietro tra l’isola e la Cina. Immaginabile il suo stato d’animo quando l’operazione fa emergere le crepe di un raggiro milionario. La cordata, che intanto aveva ottenuto l’ingresso di altri investitori di diverse nazionalità, ci vuole vedere chiaro. «Abbiamo preso contatto con coloro che stavano costruendo nella nostra proprietà regolarmente registrata e documentata - prosegue l’imprenditore oroseino - e come risposta ci dicono che quelle stesse aree sono state vendute a loro». Da quel momento il sogno si incrina e si trasforma in un vero e proprio incubo. «Come è possibile vendere a terzi dei terreni che avevamo già acquistato noi? Lo abbiamo chiesto alle autorità locali. Ci hanno proposto soluzioni alternative che però non fanno al caso nostro e sono rimaste solo sulla carta». Quello che ne è conseguita è un azione legale che chiede un risarcimento milionario da 92 milioni di euro. «Oltre al danno economico c’è sullo sfondo il progetto della città della Pietra che in queste condizioni sta sfumando del tutto».

