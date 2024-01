Truffata la casa dei bambini orfani 

Le truffe non risparmiano neanche i progetti solidali, come quello della casa famiglia Killia di Selargius, una “culla” che ospiterà bimbi con disabilità rimasti senza un papà e una mamma. «Abbiamo perso 13mila euro per una truffa informatica ai danni del nostro amato progetto», raccontano i diretti interessati, Michele Allodi e Simona Cao, marito e moglie e rappresentanti della cooperativa sociale selargina.

Il raggiro

L’incubo è iniziato poco più di un mese fa. «Ci è arrivata una mail da un fornitore con la fattura di cortesia da pagare, abbiamo provveduto subito al bonifico per far partire l'ordine. Dopo una settimana il fornitore ci sollecita il pagamento, inviamo copia del bonifico e ci comunica che l’Iban non era suo», raccontano ancora Cao e Allodi. Il versamento viene rifatto, «ma dopo qualche settimana iniziamo ad avere dei dubbi, sia noi che la nostra banca. Risaliamo da internet alla banca di riferimento dell’Iban sbagliato, la contattiamo e si inizia a parlare di possibile truffa. Procediamo con la denuncia sentendo sia i carabinieri sia la polizia postale. Di fatto i truffatori», spiegano, «sono entrati nel passaggio di mail tra il fornitore e noi, modificando nel pdf della fattura di cortesia il codice Iban. La mail inviata dal fornitore è giusta, quella ricevuta da noi no».

Il progetto

Una truffa che danneggia il progetto in corso nella casa di via San Nicolò, residenza principale della famiglia Cao Allodi - con i tre figli, due naturali e una bimba con disabilità adottata - che presto aprirà le porte a cinque piccoli ospiti con un passato difficile. «Noi andremo avanti con tanta fiducia, sperando che attraverso la giustizia o una possibile assicurazione della banca, la casa famiglia Killia possa riavere quei soldi per la ristrutturazione», sperano. «Abbiamo deciso di raccontare la nostra disavventura», conclude la coppia di Selargius, «in modo che tutti possano conoscere questo tipo di truffa informatica e non capiti ad altri».

Il precedente

Il secondo caso in città nel giro di qualche settimana. È infatti di pochi giorni fa la notizia di un raggiro informatico ai danni di un imprenditore selargino, accortosi della truffa solo quando ha ricevuto un sollecito di pagamento per una vecchia fattura che era certo di aver saldato.

Anche in questo caso - è quello che emerso dalle indagini portate avanti dai carabinieri - i soldi non erano finiti nel conto giusto, ma nelle tasche di un nigeriano di 36 anni, con residenza a Torino, artefice dell’imbroglio che gli ha consentito di incassare i seimila euro versati dall’imprenditore selargino.

