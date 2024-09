Truffano una 90enne e finiscono in carcere 

Un altro colpo dei “casertani” in Sardegna, la banda che da mesi organizza le truffe ai danni dei pensionati dell’Isola (dopo una sorta di schedatura delle vittime) è entrata in azione a Mogoro. Senza sapere, però, che i carabinieri hanno attivato le contromisure per contrastare un fenomeno che conta già centinaia di episodi. E questa volta il blitz per l’organizzazione è fallito e sono finiti nella rete dell’Arma il 32enne Marco Sasso, e Claudio Clemente, 27 anni, entrambi di Maddaloni, in provincia di Caserta.

Il raggiro

Secondo i pm di Oristano i due avrebbero sottratto 2.500 euro a una pensionata di 90 anni residente a Mogoro, dopo averla spaventata con la solita storia dell’incidente e dei soldi da versare per salvare un parente. L’accusa è anche quella di estorsione. La chiamano “la truffa del carabiniere” e infatti come militari i truffatori si sarebbero presentati al telefono, martedì scorso, parlando con la vittima: «Signora, dobbiamo correre, suo nipote ha quasi ucciso una bambina investendola. Il Tribunale ha deciso che serve una cauzione, per non fare finire in carcere suo nipote. Non c’è tempo da perdere». Alla pensionata è stato detto che la figlia piangeva in caserma e che servivano 10mila euro. La 90enne, terrorizzata, alla fine ha consegnato 2.500 euro a Sasso e Clemente. Ma i due non sapevano che la loro Renault Clio noleggiata era stata individuata dal personale dell’Arma, insieme ad altri dati. Un familiare della anziana signora aveva dato all’allarme in tempo.

La sorpresa al porto

I carabinieri di Mogoro, i colleghi del Comando provinciale di Oristano e i militari del Reparto territoriale di Olbia hanno preparato una sorpresa ai due. Nella tarda serata di venerdì scorso, Sasso e Clemente hanno cercato di imbarcarsi su un traghetto a Olbia, ma i carabinieri li hanno arrestati. Avevano con loro 14mila euro in contanti e 45 oggetti in oro dal valore circa 5mila euro e quattro smartphone. Ieri mattina sono comparsi davanti al gip di Tempio, l’arresto è stato convalidato ed è scattata la misura del carcere.

La linea dura

In Campania (lo dicono le indagini della squadra Mobile di Napoli) ci sarebbe la centrale della banda che deruba i pensionati sardi. Le denunce sono arrivate a tutte le procure dell’Isola, le vittime sarebbe state “profilate” con telefonate che sembrano sondaggi commerciali. Nel caso di Oristano, i magistrati hanno rincarato la dose, contestando l’estorsione. È un dei primi fascicoli in Sardegna con la nuova ipotesi di reato.

