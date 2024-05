Truffa, tre dipendenti assolti in appello 

In primo grado tre avevano patteggiato e tre erano stati condannati, mentre otto erano stati rinviati a giudizio e sono tutt’ora a processo davanti al Tribunale. Ora, un anno e mezzo dopo le sentenze degli abbreviati, la Corte d’appello ha ribaltato quelle decisioni, assolvendo Cesare pisano, Stefania Carlini e Maria Viviana Pusceddu con la formula più ampia: «Perché il fatto non sussiste». Assieme a tutti gli altri, in qualità di dipendenti della Città Metropolitana, erano accusati di truffa per essersi allontanati dal luogo di lavoro senza timbrare il cartellino.

La sentenza riformata

A novembre del 2022, scelta in udienza preliminare la via del rito abbreviato, i tre lavoratori erano stati condannati a un anno e 4 mesi (Pisano), 10 mesi e 10 giorni (Carlini) e 10 mesi e 20 giorni (Pusceddu). A quel punto i difensori – gli avvocati Francesco e Pier Francesco Caput, Silvia Boggio e Roberto Nati – avevano presentato ricorso in appello, ritenendo ingiusta la sentenza che aveva riconosciuto la colpevolezza dei rispettivi assistiti. Ieri mattina, la Corte presieduta dal giudice Massimo Costantino Poddighe (a latere Alessandro Castello e Dario De Luca) ha accolto le tesi delle difese e ha fatto cadere l’accusa di truffa con la formula più ampia. Insomma: per tutti e tre non sussiste la truffa nei confronti dell’ex Provincia di Cagliari. Impossibile, al momento, capire quale siano le ragioni della decisione, visto che i motivi dei ricorsi erano svariati. Entro 90 giorni la Corte depositerà le motivazioni della sentenza.

Il dibattimento

Nel frattempo, davanti alla giudice Alessandra Tedde, si sta invece celebrando il dibattimento per gli otto lavoratori della Città Metropolitana indagati dalla Procura che erano stati rinviati a giudizio dal Gup Michele Contini. Si tratta di Giuseppe Rex, Giampietro Argiolas, Maria Carrusci, Stefania Maria Mura, Giorgio Fadda, Simonetta Garbati, Marcello Marongiu e Andrea Melis. Nonostante sia trascorso quasi un anno e mezzo dal rinvio a giudizio, quel processo pare sia ancora alle fasi iniziali con un’udienza fissata per giugno per consentire di terminare l’esame dei finanzieri che hanno eseguito le indagini.

L’inchiesta

L’indagine della Procura e della Guardia di Finanza era deflagrata cinque anni fa, quando la Gip Manuela Anzani aveva sospeso dal servizio per tre mesi due dipendenti della Città Metropolitana iscritti nel registro degli indagati. Alla fine nel registro degli indagati erano finiti 14 lavoratori dell’ex Provincia. L’attività degli investigatori era scattata a seguito di alcune segnalazioni e aveva preso in considerazione gli anni 2018 e 2019. I finanzieri avevano sistemato alcune telecamere e osservato quanto accadeva nella sede della Città metropolitana. Di seguito avevano depositato la relazione al pm Giangiacomo Pilia che, fatte le sue valutazioni, aveva chiesto il rinvio a giudizio. In tre avevano deciso subito di patteggiare pene comprese tra 10 e 12 mesi di reclusione, chiudendo così .

