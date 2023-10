«Truffa sulle salme, 14 colpevoli» 

Quattordici richieste di condanna al termine della requisitoria del pubblico ministero nel processo nato dall’inchiesta “Caro estinto”. Per il pm Giangiacomo Pilia il dibattimento ha dimostrato che per anno ci sarebbe stato un accordo tra necrofori e alcune agenzie funebri che prevedeva la segnalazione dei decessi, così che si potessero assicurare e indirizzare i servizi.

A novembre del 2016 l’indagine era deflagrata con 14o iscritti nel registro degli indagati, quasi tutti responsabili di agenzie funebri di svariati centri della provincia e alcuni dipendenti di cinque ospedali cagliaritani. Tra i reati contesti a vario titolo: truffa aggravata, peculato, falso in atto pubblico e induzione indebita. Ieri mattina, davanti al collegio del Tribunale, il pm Pilia ha concluso la sua requisitoria, depositata per iscritto e lunga 560 pagine. Il magistrato che aveva coordinato l’inchiesta si è convinto che negli obitori degli ospedali Brotzu, Santissima Trinità, Businco e al Marino i responsabili delle agenzie funebri pagassero alcuni dipendenti per segnalare i decessi e accaparrarsi il funerale.

La pubblica accusa - terminata la requisitoria - ha così chiesto la condanna a 4 anni e mezzo di reclusione nei confronti di Antonello Melis, Marco Putzu, Mario Palmas, Ignazio Pilloni (tutti del Brotzu) e Gesuino Cocco (Santissima Trinità), sollecitando 3 anni e 6 mesi per Ivano Tullio Arangino e 5 anni per Piero Spiga (anche loro dell’ospedale di Is Mirrionis). Chiesti ancora dal pm 4 anni di carcere per Andrea Vacca (Brotzu), tre anni e mezzo per Giorgio Locci (Businco), 3 anni e 3 mesi per Ignazio Puddu (Businco), 4 anni per Romano Congiu (Businco) e Umberto Fanni (Marino), 3 anni e mezzo per Salvatore Furcas e Sergio Steri (entrambi del Marino). Il processo è poi stato aggiornato al 19 ottobre per dare la parola alle arringhe dei difensori.

In udienza preliminare quattro avevano patteggiato e uno aveva chiesto il rito abbreviato. La maggioranza degli indagati, invece, aveva ricevuto un decreto penale di condanna. A processo erano finiti alcuni necrofori. Ora il dibattimento è finito e il pm Pilia ha sollecitato 14 condanne. Ma ora la parola passerà ai tanti difensori che ribadiscono sul fatto che non siano stati commessi i reati contestati.

