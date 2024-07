Truffa sugli aiuti all’agricoltura: 4 arresti 

I suoi continui spostamenti con l’auto di servizio della Asl anche nel Nuorese e nell’Oristanese non sono passati inosservati. Ed è così che i carabinieri del Nas di Cagliari hanno scoperto, almeno secondo l’accusa, oltre all’uso del mezzo pubblico per scopi privati e all’assenteismo dal posto di lavoro, che Mirko Frau, veterinario della azienda sanitaria locale cagliaritana, aveva messo in piedi un raggiro ai danni dell’Argea: con la complicità della moglie e di due titolari di Centri di assistenza agricola (Caa) avrebbe fatto ottenere a dodici imprenditori agricoli dei contributi non dovuti attraverso una serie di contratti fittizi e false attestazioni. Al termini delle indagini sono state emesse quattro ordinanze di custodia cautelare: una in carcere per Frau (50 anni), e tre ai domiciliari per la moglie Barbara Onnis (45) e per i due consulenti, Luca Perino (di un Caa di Tortolì) e Alessandro Bissiri (Caa di Macomer). I titolari delle imprese sono stati denunciati.

Il primo filone

Le misure sono state eseguite e il gip, dopo gli interrogatori, ha convalidato gli arresti. Gli avvocati dei quattro indagati ora sono al lavoro per preparare le tesi difensive. Sono state alcune informazioni sulle abitudini di Frau a far scattare le indagini dei Nas di Cagliari, coordinati dal maggiore Nadia Gioviale. La prima fase ha fatto emergere le irregolarità nell’utilizzo dell’auto di servizio: il veterinario avrebbe usato la vettura per oltre 25.700 chilometri per finalità private, causando un danno da seimila euro. Da qui l’accusa di peculato. Non solo. Questi spostamenti avvenivano, sempre secondo la ricostruzione degli investigatori, mentre sarebbe dovuto essere in servizio alla Asl: avrebbe timbrato il cartellino per poi allontanarsi dallo studio collezionando 2.100 ore di assenze per un danno ipotizzato di circa 100mila euro (tra l’agosto 2020 e il gennaio 2023). Per questo è accusato anche di tuffa aggravata. La Asl di Cagliari fa sapere che non appena verrà notificato il provvedimento d’ufficio verrà avviato il procedimento, secondo le disposizioni previste dal contratto.

Fondi comunitari

Ed è proprio seguendo gli spostamenti del veterinario che i carabinieri del Nas hanno avviato il secondo filone delle indagini. Frau, è la tesi dell’accusa, avrebbe raggiunto più volte delle aziende nelle province di Nuoro e Oristano. Con la complicità della moglie (a sua volta titolare di un’azienda agricola nella zona di Villanovaforru) e di due titolari di Centri di assistenza agricola sarebbe stato in grado di far ottenere contributi europei per 560mila euro. Fondi destinati all’agricoltura attraverso l’Argea (l’agenzia sarda per l’erogazione degli aiuti è vittima del raggiro). Venivano attestate, secondo le accuse, movimentazioni di bestiame (anche attraverso accessi al Sistema informatico del ministero della Salute) e realizzati finti contratti di concessione di terreni adibiti a pascolo. In alcuni casi le aziende agricole non esistevano. E il “lavoro” del veterinario e dei due consulenti, come emerso nell’inchiesta dei Nas, sarebbe stato ripagato con delle percentuali sui contributi ottenuti. I quattro destinatari di misura e i dodici imprenditori devono rispondere di concorso in falso e truffa aggravata ai danni di Argea.

