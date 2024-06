Truffa social, arrestato Ivan Szydlik 

VERBANIA. L'imprenditore social e rivenditore di orologi di lusso Ivan Szydlik (all'anagrafe Ivan Errichiello) e il suo braccio destro Davide Lo Monaco, finiti in carcere nell'indagine della procura di Milano per truffe aggravate, autoriciclaggio e abusivismo finanziario, «dimostravano pervicacia criminale» e una «elevata professionalità a delinquere e capacità di allargare le maglie del loro business, passando in poco tempo dal commettere la prima truffa [...] alla creazione di società ad hoc" attraverso le quali "far perdere le tracce del denaro illecitamente acquisito». Lo scrive il gip milanese Alessandra Di Fazio nell'ordinanza con cui ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti dei due. Il gip ritiene che sussista «un intenso pericolo di reiterazione, non potendo escludersi per il futuro la commissione di fatti analoghi, anche in considerazione del mancato reperimento del denaro truffato, fondatamente occultato presso conti esteri», e «il pericolo di fuga».

