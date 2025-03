Truffa per i contributi: fratelli condannati  

Nel giugno 2024, la Corte d’appello di Cagliari li aveva condannati per i reati di truffa aggravata in concorso, falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico e simulazione di reato.

La condanna per i due fratelli allevatori di Ortueri, rispettivamente di 70 e 57 anni, è arrivata dopo un’inchiesta dei carabinieri, che ha rivelato come avessero messo in atto un inganno per ottenere indebitamente fondi pubblici destinati al settore agricolo, falsificando documenti, contratti di affitto e comodato d’uso di terreni che in realtà non erano di loro proprietà, ma appartenenti a terzi.

Grazie a queste dichiarazioni, erano riusciti ad ottenere circa 63 mila euro di fondi. Per coprire le loro tracce, avevano inoltre simulato il furto di numerosi capi ovini e caprini, presentando una denuncia falsa presso la locale Stazione dei Carabinieri. Dopo la condanna, su ordine della Procura Generale della Corte d’appello di Cagliari, i carabinieri di Ortueri, supportati dai colleghi della Compagnia di Tonara, mercoledì hanno eseguito un ordine di confisca dei beni dei due fratelli, che comprendono due autovetture, conti correnti e carte di pagamento, per un valore complessivo di 43 mila e 517,30 euro.

